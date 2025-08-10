  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шейн Баттье сравнил Трэйси Макгрэйди и Леброна Джеймса: «Ти-Мак никогда не делал плохих передач»
18

Шейн Баттье сравнил Трэйси Макгрэйди и Леброна Джеймса: «Ти-Мак никогда не делал плохих передач»

Шейн Баттье рассказал, в чем Трэйси Макгрэйди был лучше Леброна Джеймса.

«Леброн бросал мяч мне в ноги, и это сбивало меня с броска. Я говорил ему: «Леброн, хочешь трипл-дабл? Бросай мне в грудь, и я попаду».

Трэйси Макгрэйди – лучший распасовщик, с которым я когда-либо играл. Его умение отдавать передачи недооценивают. Он был потрясающим скорером, он был взрывным и все такое, но он всегда отдавал передачу вовремя и точно в цель.

Ти-Мак никогда не отдавал плохие передачи. Это та черта Ти-Мака, о которой я всегда говорю. Он один из лучших распасовщиков нашего поколения», – сказал двукратный чемпион НБА в составе «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The SportsRush
