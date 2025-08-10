Скотти Пиппен-младший: «Этот сезон будет для меня очень важным»
Скотти Пиппен-младший поделился ожиданиями от нового сезона НБА.
«У меня хорошее предчувствие в преддверии этого сезона.
Мне кажется, в конце прошлого сезона многие увидели, как я сделал еще один шаг в карьере. Так что этот сезон будет для меня очень важным.
Думаю, что нас недооценивают. Мне кажется, это история последних пары лет в «Мемфисе». Мне кажется, это история всей моей карьеры», – сказал 24-летний разыгрывающий «Гризлис».
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости