«Бруклин» не заинтересован в долгосрочном контракте с Кэмом Томасом

Кэм Томас, вероятно, примет квалификационное предложение «Нетс».

Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«Бруклин » не предпринимал активных усилий сохранить Томаса на каком-либо долгосрочном контракте, сообщают источники. Источники также сообщают, что Томас проявляет все большую заинтересованность в том, чтобы принять квалификационное предложение стоимостью 6 миллионов долларов и стать неограниченно свободным агентом следующим летом», – пишет Фишер.