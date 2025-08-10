«Бруклин» не заинтересован в долгосрочном контракте с Кэмом Томасом
Кэм Томас, вероятно, примет квалификационное предложение «Нетс».
Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.
«Бруклин» не предпринимал активных усилий сохранить Томаса на каком-либо долгосрочном контракте, сообщают источники. Источники также сообщают, что Томас проявляет все большую заинтересованность в том, чтобы принять квалификационное предложение стоимостью 6 миллионов долларов и стать неограниченно свободным агентом следующим летом», – пишет Фишер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
