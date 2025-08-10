16

«Бруклин» не заинтересован в долгосрочном контракте с Кэмом Томасом

Кэм Томас, вероятно, примет квалификационное предложение «Нетс».

Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«Бруклин» не предпринимал активных усилий сохранить Томаса на каком-либо долгосрочном контракте, сообщают источники. Источники также сообщают, что Томас проявляет все большую заинтересованность в том, чтобы принять квалификационное предложение стоимостью 6 миллионов долларов и стать неограниченно свободным агентом следующим летом», – пишет Фишер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
