«Виртус» близок к подписанию контракта с Каем Джонсом
Кай Джонс собирается продолжить карьеру в Италии.
Итальянский «Виртус» близок к подписанию контракта с бывшим центровым «Далласа» Каем Джонсом (24 года, 211 см), сообщает журналист Алессандро Маджи.
В прошедшем сезоне уроженец Багамских Островов провел 12 матчей за «Мэверикс» и 28 – за «Клипперс». В составе «Далласа» Джонс набирал 11,4 очка, 6,6 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.
Джонс был выбран на драфте 2021 года под 19-м номером и провел первые два сезона карьеры за «Шарлотт».
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости