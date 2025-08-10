«Виртус» близок к подписанию контракта с Каем Джонсом

Кай Джонс собирается продолжить карьеру в Италии.

Итальянский «Виртус » близок к подписанию контракта с бывшим центровым «Далласа» Каем Джонсом (24 года, 211 см), сообщает журналист Алессандро Маджи.

В прошедшем сезоне уроженец Багамских Островов провел 12 матчей за «Мэверикс» и 28 – за «Клипперс». В составе «Далласа » Джонс набирал 11,4 очка, 6,6 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.

Джонс был выбран на драфте 2021 года под 19-м номером и провел первые два сезона карьеры за «Шарлотт».