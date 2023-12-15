Джеймс Харден набрал 28 очков и 15 передач, «Клипперс» продлили победную серию в игре с «Голден Стэйт»
«Клипперс» в четверг одержали шестую победу подряд, справившись на домашней арене с «Голден Стэйт» – 121:113.
Звездный защитник «Клипперс» Джеймс Харден набрал 28 очков (6 из 12 с игры, 11 из 12 с линии), 7 подборов, 15 передач, 1 перехват и 4 блок-шота за 42 минуты.
По ходу встречи с «воинами» Харден пересек отметку в 25 тысяч набранных очков в НБА. Он стал 24-м баскетболистом в истории лиги, которому удалось покорить этот рубеж.
У Уэстбрука 24728 очков, учитывая его малые минуты, дойдёт до 25К не ранее весны. Но дойдёт.
А вот достичь 10К ассистов может вообще не успеть до конца карьеры. 9276 ассистов сейчас.