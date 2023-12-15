Джеймс Харден набрал 28 очков и 15 передач, «Клипперс» продлили победную серию в игре с «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА Баскетбол - видео Джеймс Харден Баскетбол

«Клипперс» в четверг одержали шестую победу подряд, справившись на домашней арене с «Голден Стэйт» – 121:113.

Звездный защитник «Клипперс» Джеймс Харден набрал 28 очков (6 из 12 с игры, 11 из 12 с линии), 7 подборов, 15 передач, 1 перехват и 4 блок-шота за 42 минуты.

По ходу встречи с «воинами» Харден пересек отметку в 25 тысяч набранных очков в НБА. Он стал 24-м баскетболистом в истории лиги, которому удалось покорить этот рубеж.

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4 комментария
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Смотрел игру. Сегодня Борода многогрешная был очень хорош.
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Достиг 25000 очков за карьеру в этом матче...стал 24 игроком в лиге ,сделавшим это. Следующим 25 тысячником будет Уэстбрук. К конце сезона должен управиться.
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винтажный Харден
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Харден и Уэстбрук всю карьеру идут по очкам ноздря в ноздрю, то один впереди, то другой. Харден бросает лучше, но по разным причинам пропускает игры. Уэстбрук железный телом и духом, и никогда не пропускает, но бросает хуже мягко говоря.

У Уэстбрука 24728 очков, учитывая его малые минуты, дойдёт до 25К не ранее весны. Но дойдёт.

А вот достичь 10К ассистов может вообще не успеть до конца карьеры. 9276 ассистов сейчас.
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