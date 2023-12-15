« » в четверг одержали шестую победу подряд, справившись на домашней арене с « » – 121:113.

Звездный защитник «Клипперс» набрал 28 очков (6 из 12 с игры, 11 из 12 с линии), 7 подборов, 15 передач, 1 перехват и 4 блок-шота за 42 минуты.

По ходу встречи с «воинами» Харден пересек отметку в 25 тысяч набранных очков в . Он стал 24-м баскетболистом в истории лиги, которому удалось покорить этот рубеж.