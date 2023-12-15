Бывшая звезда НБА Дуайт Ховард снова отверг обвинения в сексуальном насилии и нанесении побоев, выдвинутые против него ранее в этом году, и попросил суд отклонить гражданский иск.

Адвокаты баскетболиста утверждают, что он и мужчина по имени Стивен Харпер участвовали в «сексуальных отношениях по обоюдному согласию» в июле 2021 года в доме Ховарда в Джорджии. Ховард также отрицает, что нанес Харпер какую-либо травму.

В июле Харпер подал иск, обвинив Ховарда в сексуальном насилии над ним во время встречи, а также в «намеренном причинении эмоционального страдания».

В октябре Ховард отверг обвинения и попросил суд прекратить дело.

В четверг адвокаты Ховарда пошли еще дальше, заявив, что ключевые текстовые сообщения из переписки между двумя мужчинами были удалены и не попали в первоначальную жалобу, поданную адвокатами Харпера. Они должны подтвердить правоту слов чемпиона НБА.

Документы, поданные защитой Ховарда в четверг, включают скриншоты предполагаемых текстовых сообщений, которых не было в первоначальной жалобе.