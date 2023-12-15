Дуайт Ховард отвергает обвинения мужчины в сексуальных домогательствах и требует отклонить иск

Теги происшествия Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Бывшая звезда НБА Дуайт Ховард снова отверг обвинения в сексуальном насилии и нанесении побоев, выдвинутые против него ранее в этом году, и попросил суд отклонить гражданский иск.

Адвокаты баскетболиста утверждают, что он и мужчина по имени Стивен Харпер участвовали в «сексуальных отношениях по обоюдному согласию» в июле 2021 года в доме Ховарда в Джорджии. Ховард также отрицает, что нанес Харпер какую-либо травму.

В июле Харпер подал иск, обвинив Ховарда в сексуальном насилии над ним во время встречи, а также в «намеренном причинении эмоционального страдания».

В октябре Ховард отверг обвинения и попросил суд прекратить дело.

В четверг адвокаты Ховарда пошли еще дальше, заявив, что ключевые текстовые сообщения из переписки между двумя мужчинами были удалены и не попали в первоначальную жалобу, поданную адвокатами Харпера. Они должны подтвердить правоту слов чемпиона НБА.

Документы, поданные защитой Ховарда в четверг, включают скриншоты предполагаемых текстовых сообщений, которых не было в первоначальной жалобе.

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12 комментариев
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Супермен доминировал не только в краске?
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Ответ xQcoW
Ховард противный гей. Не зря играл в лолкерс
Ручаюсь,что,глядя на его игру в Орландо,например,ты говорил абсолютно другие слова.Ориентация-не повод гнобить человека.
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А ведь были и такие, кто не считал его Суперменом! Только истинный Супермен может и с женщиной и с мужчиной и с деревом и с камнем! Силища богатырская свербит!)
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Помня,как выглядит Ховард антропометрически,ему б и домогаться не пришлось.Он бы просто взял то,что ему надо.Слабо верю я в эту чушь.
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Ответ Сергей Поляков
Помня,как выглядит Ховард антропометрически,ему б и домогаться не пришлось.Он бы просто взял то,что ему надо.Слабо верю я в эту чушь.
Если мне нравится девчонка, а я не очень понимаю, нравлюсь ли я ей настолько, насколько мне это нужно, я могу попробовать выяснить это путём диалога и/или считывания различных невербальных сигналов, и могу выяснять эти как до победного, так и слегка, а могу и вообще особо на этом не заморачиваться и довольно скоро перейти к физическому прощупыванию почвы, притянуть девушку к себе, начать помацывать и прочее. Даже при этом, ломаться девчонка может как для вида, так и действительно ломаться. Такие вещи выясняются на месте, и качество выяснения зависит от качества понимания. Тут всё очень уж индивидуально. Могу ли я просто взять девчонку силой? Ну если она не какая-нибудь крутая картистка, то скорее всего могу. Но точно не буду. А вот подзадержать её в объятиях, надеясь, что она в итоге-то "за" – в теории могу, но бывают ситуации, когда ты просто ошибаешься, и вот уже такие игры вполне можно назвать домогательством. Между серенадами под окном и банальными изнасилованиями – есть ещё немалый спектр промежуточных видов контактов. Вот тот чел может быть и был для Ховарда этой девчонкой, которая обиделась. Так что теоретически это вполне может быть, а так же очень может быть, что чел пошёл протоптанной дорогой шкур и просто клевещет, желая бабла.
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Ответ Владимир Мизгинов
А в начале карьеры про Ховарда говорили, что он очень религиозный человек и следует христианским ценностям)
он таким и был до того как перейти в Лейкерс(
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А в начале карьеры про Ховарда говорили, что он очень религиозный человек и следует христианским ценностям)
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теперь мы знаем настоящее имя чёрного властелина))
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Ответ PaulOpenfold
Супермен доминировал не только в краске?
Спину же умеет ставить)
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