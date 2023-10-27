Дуайт Ховард прокомментировал обвинения в сексуальном насилии, которые были выдвинуты против него мужчиной
Бывший игрок НБА Дуайт Ховард прокомментировал обвинения в сексуальном насилии и нанесении побоев, выдвинутые против него ранее в этом году.
Согласно материалам дела, Ховард заявил, что участвовал в «сексуальных отношениях по обоюдному согласию» с мужчиной по имени Стивен Харпер в июле 2021 года в доме Ховарда в Джорджии. При этом Ховард отрицает, что нанес Харпер какую-либо травму.
Несколько месяцев назад мужчина подал иск против Ховарда, утверждая, что бывший игрок НБА подверг его сексуальному насилию.
По словам Дуайта, его личная жизнь не должна заботить посторонних людей.
«Хватит уже нести ерунду, беспокоясь обо всей этой чуши, займитесь своими делами… какого черта кого-то волнует, с кем я провожу свое время? В этом ваша проблема, люди. Вас заботит, с кем другие проводят время. Что бы я ни делал в своей спальне, это мое чертово дело.
Люди, которые знают, что происходит в моей постели. Они знают, что, черт возьми, творится на моей кровати. Но это не для интернета, не для блогов, не для сайтов. Я не должен отчитываться о том, с кем сплю. Это никого не касается», – заявил Ховард.
Также известный баскетболист затронул вопрос с обвинением в свой адрес.
«Я не обязан ничего отрицать. Не обязан говорить обо всей этой ерунде. Всего этого дерьма тупо не было. Вы беспокоитесь не о тех вещах», – сказал Дуайт.
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Второй автор считает "а, не понятно, что не берут, да в этих ваших америках все же типа геи, кто с ним играть не захочет".
Бывшая звезда НБА Дуайт Ховард отрицает факт сексуального насилия над мужчиной во время секса втроем и просит закрыть дело.
Согласно судебным документам, Ховард, который в настоящее время играет за тайваньскую команду «Таоюань Леопардс», встретился со своим обвинителем через Instagram, прежде чем они начали переписываться.
Пара переписывалась в течение нескольких месяцев, и тексты «включали откровенно сексуальный контент, например фотографии и видео», прежде чем они встретились в июле 2021 года.
В своем иске обвинитель утверждает, что пошел в дом Ховарда, где двое мужчин начали целоваться и сняли одежду.
Затем Ховард представил обвинителю человека, одетого женщиной, по имени Китти, и потребовал секса втроем, как утверждается.
Предполагаемая жертва заявила, что не хотела участвовать в групповом сексе, но Ховард все же пытался дотронуться до его бедра и погладил его «пенис через нижнее белье».
Когда звезду баскетбола попросили зайти к жертве, он якобы сказал, что он «собирается сделать что угодно» и обвинителю «это понравится», прежде чем приступить к принуждению жертвы к оральному сексу и получению орального секса.
По данным RadarOnline.com, в иске говорится: «Обвиняемый встал (возвышаясь над [жертвой]), схватил [жертву] за бедра, насильно снял [его] нижнее белье, удержал его и совершил с ним оральный секс без согласия .
«[Жертва] опасалась неминуемых телесных повреждений, когда его удерживали и заставляли оставаться на месте, в то время как обвиняемый продолжал подвергать его сексуальному насилию».
Сообщается, что оральный секс прекратился, когда Ховард понял, что жертве он не доставляет удовольствия.
В иске Ховард обвиняется в нападении, нанесении побоев, умышленном причинении эмоционального страдания и незаконном лишении свободы.
Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», который также играл за «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик», отрицает какие-либо правонарушения и утверждает, что все сексуальные действия происходили по обоюдному согласию.