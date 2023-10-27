Бывший игрок НБА Дуайт Ховард прокомментировал обвинения в сексуальном насилии и нанесении побоев, выдвинутые против него ранее в этом году.

Согласно материалам дела, Ховард заявил, что участвовал в «сексуальных отношениях по обоюдному согласию» с мужчиной по имени Стивен Харпер в июле 2021 года в доме Ховарда в Джорджии. При этом Ховард отрицает, что нанес Харпер какую-либо травму.

Несколько месяцев назад мужчина подал иск против Ховарда, утверждая, что бывший игрок НБА подверг его сексуальному насилию.

По словам Дуайта, его личная жизнь не должна заботить посторонних людей.

«Хватит уже нести ерунду, беспокоясь обо всей этой чуши, займитесь своими делами… какого черта кого-то волнует, с кем я провожу свое время? В этом ваша проблема, люди. Вас заботит, с кем другие проводят время. Что бы я ни делал в своей спальне, это мое чертово дело.

Люди, которые знают, что происходит в моей постели. Они знают, что, черт возьми, творится на моей кровати. Но это не для интернета, не для блогов, не для сайтов. Я не должен отчитываться о том, с кем сплю. Это никого не касается», – заявил Ховард.

Также известный баскетболист затронул вопрос с обвинением в свой адрес.

«Я не обязан ничего отрицать. Не обязан говорить обо всей этой ерунде. Всего этого дерьма тупо не было. Вы беспокоитесь не о тех вещах», – сказал Дуайт.

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