Дуайт Ховард прокомментировал обвинения в сексуальном насилии, которые были выдвинуты против него мужчиной

Теги происшествия Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Дуайт Ховард прокомментировал обвинения в сексуальном насилии и нанесении побоев, выдвинутые против него ранее в этом году.

Согласно материалам дела, Ховард заявил, что участвовал в «сексуальных отношениях по обоюдному согласию» с мужчиной по имени Стивен Харпер в июле 2021 года в доме Ховарда в Джорджии. При этом Ховард отрицает, что нанес Харпер какую-либо травму.

Несколько месяцев назад мужчина подал иск против Ховарда, утверждая, что бывший игрок НБА подверг его сексуальному насилию.

По словам Дуайта, его личная жизнь не должна заботить посторонних людей.

«Хватит уже нести ерунду, беспокоясь обо всей этой чуши, займитесь своими делами… какого черта кого-то волнует, с кем я провожу свое время? В этом ваша проблема, люди. Вас заботит, с кем другие проводят время. Что бы я ни делал в своей спальне, это мое чертово дело.

Люди, которые знают, что происходит в моей постели. Они знают, что, черт возьми, творится на моей кровати. Но это не для интернета, не для блогов, не для сайтов. Я не должен отчитываться о том, с кем сплю. Это никого не касается», – заявил Ховард. 

Также известный баскетболист затронул вопрос с обвинением в свой адрес.

«Я не обязан ничего отрицать. Не обязан говорить обо всей этой ерунде. Всего этого дерьма тупо не было. Вы беспокоитесь не о тех вещах», – сказал Дуайт.

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20 комментариев

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hodor 12
Ответ Ужратый Гусениц
Хм, теперь понятно , почему его в НБА не берут
Наоборот. Теперь ещё более не понятно почему его не берут в НБА...
+76
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+67
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Alexander Permyakov
Ответ kern-dll
Чет не понимаю вас обоих, с чего бы его не брать в НБА из-за этого и с чего бы наоборот брать? )
Первый автор считает "а, понятно, что не берут, он же типа гей, кто с ним играть захочет".
Второй автор считает "а, не понятно, что не берут, да в этих ваших америках все же типа геи, кто с ним играть не захочет".
+22
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+22
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Analjinn
Ответ hodor 12
Наоборот. Теперь ещё более не понятно почему его не берут в НБА...
Не обманывайтесь вывеской - все эти риалгангста достаточно гомофобны.
+16
0
+16
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Ужратый Гусениц
Хм, теперь понятно , почему его в НБА не берут
+14
-3
+11
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Agent Smith
Страшно подумать что там за травма...
+6
-1
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Anton 753
Супермен надрал задницу бедняге.
+5
-1
+4
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kern-dll
Ответ hodor 12
Наоборот. Теперь ещё более не понятно почему его не берут в НБА...
Чет не понимаю вас обоих, с чего бы его не брать в НБА из-за этого и с чего бы наоборот брать? )
+4
0
+4
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Mikael Rikhard
Ответ hodor 12
Наоборот. Теперь ещё более не понятно почему его не берут в НБА...
тем более в ГСВ
+6
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RussianKiwi
Звезда баскетбола Дуайт Ховард отрицает сексуальное насилие над мужчиной во время секса втроем

Бывшая звезда НБА Дуайт Ховард отрицает факт сексуального насилия над мужчиной во время секса втроем и просит закрыть дело.

Согласно судебным документам, Ховард, который в настоящее время играет за тайваньскую команду «Таоюань Леопардс», встретился со своим обвинителем через Instagram, прежде чем они начали переписываться.
Пара переписывалась в течение нескольких месяцев, и тексты «включали откровенно сексуальный контент, например фотографии и видео», прежде чем они встретились в июле 2021 года.

В своем иске обвинитель утверждает, что пошел в дом Ховарда, где двое мужчин начали целоваться и сняли одежду.

Затем Ховард представил обвинителю человека, одетого женщиной, по имени Китти, и потребовал секса втроем, как утверждается.
Предполагаемая жертва заявила, что не хотела участвовать в групповом сексе, но Ховард все же пытался дотронуться до его бедра и погладил его «пенис через нижнее белье».

Когда звезду баскетбола попросили зайти к жертве, он якобы сказал, что он «собирается сделать что угодно» и обвинителю «это понравится», прежде чем приступить к принуждению жертвы к оральному сексу и получению орального секса.

По данным RadarOnline.com, в иске говорится: «Обвиняемый встал (возвышаясь над [жертвой]), схватил [жертву] за бедра, насильно снял [его] нижнее белье, удержал его и совершил с ним оральный секс без согласия .

«[Жертва] опасалась неминуемых телесных повреждений, когда его удерживали и заставляли оставаться на месте, в то время как обвиняемый продолжал подвергать его сексуальному насилию».
Сообщается, что оральный секс прекратился, когда Ховард понял, что жертве он не доставляет удовольствия.

В иске Ховард обвиняется в нападении, нанесении побоев, умышленном причинении эмоционального страдания и незаконном лишении свободы.

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», который также играл за «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик», отрицает какие-либо правонарушения и утверждает, что все сексуальные действия происходили по обоюдному согласию.
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кандид
"Кокой мушчина? Малчик савсэм!"
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Maturmalai
Ответ hodor 12
Наоборот. Теперь ещё более не понятно почему его не берут в НБА...
Потому что насильников нигде не любят, вне зависимости от их ориентации. Понятно, что обвинения против Говарда на данный момент не доказаны, но не все желают брать на себя риск.
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greatst
Ответ Alexander Permyakov
Первый автор считает "а, понятно, что не берут, он же типа гей, кто с ним играть захочет". Второй автор считает "а, не понятно, что не берут, да в этих ваших америках все же типа геи, кто с ним играть не захочет".
я думаю второй автор имел в виду что это очень подходит текущей "повесточке", и комбо темнокожий-гей идеально вписывается в инклюзивность и все такое)
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rembrandao
Ответ Agent Smith
Страшно подумать что там за травма...
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Василий Шитокрытов
Ответ rembrandao
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тут определенно должно быть больше плюсов
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кашкаКа
Ответ scorp19
Теперь неудивительно почему он не прижился ни в одной команде.
К Уэстбруку его надо было
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