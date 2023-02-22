Дуайт Ховард был удален с площадки в результате массовой драки в матче тайваньской лиги

Теги происшествия Дуайт Ховард НБА видео Баскетбол

Американский центровой «Таоюаньских Леопардов» Дуайт Ховард не смог завершить матч тайваньской лиги T1 против «Тайваньбира» из-за удаления с площадки.

На последней минуте встречи между командами произошла массовая драка из-за того, что игрок «Леопардов» ударил соперника локтем по лицу.

В результате инцидента судьи удалили 12 игроков и тренеров, включая Ховарда, который не участвовал в потасовке, но покинул скамейку. После матча американец объяснил, что пошел разнимать игроков, чтобы можно было возобновить матч.

«Леопарды» выиграли матч со счетом 120:108. Ховард завершил игру с 28 очками, 14 подборами и 7 передачами за 35 минут.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

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5 комментариев

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Archer_Great
Че за мужик там в начале погони оттолкнул судью, чтобы втащить мелкому?) Неужто помощник тренера психанул?)
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Cubs-V
Ответ оле - топ юрген - клоп
Китайцы очень злые ребята на самом деле
Я все свои годы живу на границы с Китаем и бывал во многих городах, что на юго-востоке, что на севере Китая.
Они такие же люди, как и все.
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Insamo217
не к той скамейке парня оттеснили) ну а вообще шакалы конечно какие то, воспламеняются просто мгновенно
Китайцы очень злые ребята на самом деле
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Tim Timson
кия, кия только и слышно))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Insamo217
не к той скамейке парня оттеснили) ну а вообще шакалы конечно какие то, воспламеняются просто мгновенно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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