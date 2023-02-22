Дуайт Ховард был удален с площадки в результате массовой драки в матче тайваньской лиги

Американский центровой «Таоюаньских Леопардов» не смог завершить матч тайваньской лиги T1 против «Тайваньбира» из-за удаления с площадки.

На последней минуте встречи между командами произошла массовая драка из-за того, что игрок «Леопардов» ударил соперника локтем по лицу.

В результате инцидента судьи удалили 12 игроков и тренеров, включая Ховарда, который не участвовал в потасовке, но покинул скамейку. После матча американец объяснил, что пошел разнимать игроков, чтобы можно было возобновить матч.

«Леопарды» выиграли матч со счетом 120:108. Ховард завершил игру с 28 очками, 14 подборами и 7 передачами за 35 минут.

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