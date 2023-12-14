Энес Кантер Фридом: «Могу поехать только в 29 стран мира. Но у свободы есть последствия, и я об этом не жалею»

Теги происшествия НБА Энес Кантер Фридом Баскетбол

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом в интервью BasketNews рассказал, с какими проблемами столкнулся после того, как его имя появилось в списке разыскиваемых террористов в Турции и было объявлено вознаграждение в размере 500 000 долларов за информацию, которая может привести к его аресту.

- Награда в 500 000 долларов за твою голову все еще действительна?

– Да. Когда ты борешься с диктаторами, они сделают все, чтобы заставить тебя замолчать. Назначить награду за голову американского гражданина невозможно, и это показывает характер Эрдогана.

- Насколько это изменило вашу жизнь?

– Сейчас я могу поехать только в 29 стран мира. Мое имя в списке Интерпола. Куда бы я ни поехал, я должен сообщить об этом ФБР. Но у свободы есть последствия, и я об этом не жалею.

- Верите ли вы, что снова будете играть в баскетбол на профессиональном уровне?

– Ситуация выглядит непростой, потому что НБА находится в союзе с Китаем и контролируется Коммунистической партией Китая. Поэтому не думаю, что буду играть в НБА.

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6 комментариев
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У свободы есть последствия – ограничения свободы.
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НБА контролируется коммунистической партией Китая. Ясненько, понятненько...
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Прямо «Me Against the World» какой-то
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В шапочке из броненосца в НБА играть затруднительно...
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