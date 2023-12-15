Виталий Фридзон: «Дэвид Блатт – психолог. Он знал подход к каждому игроку»

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года поделился воспоминаниями от выступлений за сборную России Дэвида Блатта.

«Блатт – психолог. Он знал подход к каждому игроку, подходил, общался. Когда мы проиграли Франции, он говорил: «Я видел эти медали. Какие они красивые». Он так настраивал. Он настраивал на каждый матч.

Он не следил за дисциплиной. Хочешь – сходи, выпей пивка. У нас не было такого, как у многих тренеров, «Все в отель», «Все идем вместе кушать» или «Телефоном нельзя пользоваться за столом». Все было в удовольствие. И самое главное – ты кайфовал», – рассказал Фридзон.