Станислав Еремин о приостановке карьеры Курбановым: «Возвращаться сложно, но есть и хорошие примеры – Фридзон»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин прокомментировал решение 37-летнего капитана ЦСКА Никиты Курбанова приостановить карьеру.

«Конечно, очень жаль. Потому что пауза в таком возрасте может тяжело сказаться на продолжении карьеры. Если это приостановка на месяц‑два – это одно, если же до конца сезона, то тяжело будет возвращаться. Хотя есть хорошие примеры: тот же после определенной паузы смог успешно вернуться. Многое тут зависит от здоровья и мотивации. Играть‑то все любят, а вот заставить себя тренироваться, держать хорошую форму, тем более возвращаться после паузы, очень сложно.

Курбанов – стабильный и очень полезный для ЦСКА игрок. Думаю, что для армейцев это в любом случае определенная потеря. Наверное, причины приостановить карьеру были достаточно серьезные. Потому что все хотят играть долго, зарабатывать хорошие деньги. И, разумеется, чтобы приостановить карьеру, нужны веские причины», – сказал Еремин.

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