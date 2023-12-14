Александр Секулич: «Енисей» уже много раз по ходу этого сезона доказывает, что это очень тяжелый соперник»

Теги Локомотив-Кубань Енисей Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич похвалил «Енисей» после победы над красноярской командой в овертайме (90:83).

«Мы довольны, потому что выиграли матч против очень сложного соперника. Можно было выигрывать и в основное время, но в концовке 4-й четверти сыграли недостаточно разумно.

«Енисей» уже много раз по ходу этого сезона доказывает, что это очень тяжелый соперник. Баскетбол, в который они играют, нетипичен, но им он помогает побеждать, и под этот стиль очень сложно подстроиться. У них есть сразу два очень сильных индивидуально игрока – Мартин и Ратэн-Мэйс, они ведут за собой остальную команду, которая отлично бросает с дистанции и борется за подборы.

В начале матча мы защищались хорошо, но в атаке слишком нервничали и совершали нехарактерные для нас ошибки. И я рад, что мы смогли преодолеть весь этот комплекс проблем во второй половине, выиграли очень важный для нас матч и порадовали публику, поддержке которой я не устаю восхищаться», – сказал Секулич.

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