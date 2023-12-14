Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Енисей»

Теги результаты Локомотив-Кубань Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

В четверг, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» примет «Енисей».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Локомотив-Кубань – Енисей
Дата проведения
14 декабря, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 15-1, УНИКС – 11-4, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 10-6, Енисей – 10-6, Руна – 8-8, Парма – 8-8, Уралмаш – 8-8, Самара – 8-8, Астана – 7-9, Автодор – 6-10, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-11, Минск – 0-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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