Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Енисей»
В четверг, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» примет «Енисей».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 декабря, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 15-1, УНИКС – 11-4, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 10-6, Енисей – 10-6, Руна – 8-8, Парма – 8-8, Уралмаш – 8-8, Самара – 8-8, Астана – 7-9, Автодор – 6-10, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-11, Минск – 0-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.