Александр Секулич о матче против «Енисея»: «Главное наше преимущество вижу в том, что играем дома»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич в интервью клубной пресс-службе рассказал о задачах на предстоящий матч с «Енисеем» и прокомментировал продление контракта со сборной Словении до 2025 года.
– Что нужно сделать «Локомотиву-Кубань», чтобы победить «Енисей»?
– Хороший вопрос… Если максимально коротко – забить больше и пропустить меньше. А если серьезно, «Енисей» играет в очень хороший баскетбол. В их составе сразу два человека, которые могут отлично вести игру – Ксавьер Рэтан-Мэйс и Джеремайя Мартин. Среди остальных отлично распределены роли, и каждый точно знает, что делать в той или иной ситуации, так что получается качественный командный баскетбол. «Енисей» поддерживает высокий уровень игры с самого начала чемпионата, именно поэтому они забрались так высоко. Чтобы победить такую команду, нужно демонстрировать качественную командную защиту с первой до последней минуты.
– Довольны ли вы защитой, которую «Локо» показал в матче против МБА?
– Большую часть матча – да. Ошибки, конечно, были, кое-что мы могли сделать лучше. Но МБА – это команда, которая очень хорошо двигает мяч и бросает. Мы не дали им набрать даже 70 очков, так что, можно сказать, справились с задачами, которые они перед нами поставили.
– Может ли для «Локомотива-Кубань» стать преимуществом тот факт, что «Енисей» всего-то три дня назад играл в Минске, а потом с несколькими пересадками добирался в Краснодар?
– Мы тоже после предыдущего матча добирались сюда с пересадками.
– Но «Локо» играл против МБА на два дня раньше.
– Это так, но, откровенно говоря, нас не должно заботить, какое расписание игр у соперника. Фокусироваться надо на себе, чтобы качественно восстановиться после выезда и как следует подготовиться к игре. А главное наше преимущество я вижу в том, что мы играем дома. Болельщики очень хорошо нам помогают. Мы сделаем всё возможное, чтобы порадовать их победой над «Енисеем».
– На днях стало известно о том, что вы остаетесь во главе сборной Словении. Как минимум, до 2025 года. Что ощущаете по этому поводу?
– Быть тренером главной команды своей родной страны – огромная честь. Я рад, что в словенской федерации баскетбола меня поддерживают. У нас есть шанс отобраться на Олимпиаду-2024, на Евробаскет-2025 – это задачи, о которых, я уверен, большинство тренеров мечтает.