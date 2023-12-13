Александр Секулич о матче против «Енисея»: «Главное наше преимущество вижу в том, что играем дома»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич в интервью клубной пресс-службе рассказал о задачах на предстоящий матч с «Енисеем» и прокомментировал продление контракта со сборной Словении до 2025 года.

– Что нужно сделать «Локомотиву-Кубань», чтобы победить «Енисей»?

– Хороший вопрос… Если максимально коротко – забить больше и пропустить меньше. А если серьезно, «Енисей» играет в очень хороший баскетбол. В их составе сразу два человека, которые могут отлично вести игру – и Джеремайя Мартин. Среди остальных отлично распределены роли, и каждый точно знает, что делать в той или иной ситуации, так что получается качественный командный баскетбол. « » поддерживает высокий уровень игры с самого начала чемпионата, именно поэтому они забрались так высоко. Чтобы победить такую команду, нужно демонстрировать качественную командную защиту с первой до последней минуты.

– Довольны ли вы защитой, которую « » показал в матче против МБА?

– Большую часть матча – да. Ошибки, конечно, были, кое-что мы могли сделать лучше. Но МБА – это команда, которая очень хорошо двигает мяч и бросает. Мы не дали им набрать даже 70 очков, так что, можно сказать, справились с задачами, которые они перед нами поставили.

– Может ли для «Локомотива-Кубань» стать преимуществом тот факт, что «Енисей» всего-то три дня назад играл в Минске, а потом с несколькими пересадками добирался в Краснодар?

– Мы тоже после предыдущего матча добирались сюда с пересадками.

– Но «Локо» играл против МБА на два дня раньше.

– Это так, но, откровенно говоря, нас не должно заботить, какое расписание игр у соперника. Фокусироваться надо на себе, чтобы качественно восстановиться после выезда и как следует подготовиться к игре. А главное наше преимущество я вижу в том, что мы играем дома. Болельщики очень хорошо нам помогают. Мы сделаем всё возможное, чтобы порадовать их победой над «Енисеем».

– На днях стало известно о том, что вы остаетесь во главе сборной Словении. Как минимум, до 2025 года. Что ощущаете по этому поводу?

– Быть тренером главной команды своей родной страны – огромная честь. Я рад, что в словенской федерации баскетбола меня поддерживают. У нас есть шанс отобраться на Олимпиаду-2024, на Евробаскет-2025 – это задачи, о которых, я уверен, большинство тренеров мечтает.