«Локомотив-Кубань» выиграл суд у Дмитрия Кулагина. Экс-игрок кубанцев требовал с клуба около 40 млн рублей

Теги происшествия УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Баскетбол

«Локомотив-Кубань» выиграл суд у бывшего игрока команды Дмитрия Кулагина.

Об этом информирует «Матч ТВ».

«Локомотив» расстался с Кулагиным в конце июля 2020 года. Тяжбы между клубом и игроком начались в августе 2020 года и продлились до конца 2023 года.

В суде ныне выступающий за УНИКС Кулагин оспаривал сам факт увольнения из клуба и выплаты, которые, по мнению баскетболиста, должен был ему перечислить «Локомотив».

Сообщается, что суд признал выход клуба из контрактных обязательств с игроком законным и отказал Кулагину в выплате ряда отступных. По информации Mash в 2021 году, по иску сумма всех выплат, запрошенных Кулагиным, составляла около 40 миллионов рублей.

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