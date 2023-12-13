«Локомотив-Кубань» выиграл суд у Дмитрия Кулагина. Экс-игрок кубанцев требовал с клуба около 40 млн рублей
«Локомотив-Кубань» выиграл суд у бывшего игрока команды Дмитрия Кулагина.
Об этом информирует «Матч ТВ».
«Локомотив» расстался с Кулагиным в конце июля 2020 года. Тяжбы между клубом и игроком начались в августе 2020 года и продлились до конца 2023 года.
В суде ныне выступающий за УНИКС Кулагин оспаривал сам факт увольнения из клуба и выплаты, которые, по мнению баскетболиста, должен был ему перечислить «Локомотив».
Сообщается, что суд признал выход клуба из контрактных обязательств с игроком законным и отказал Кулагину в выплате ряда отступных. По информации Mash в 2021 году, по иску сумма всех выплат, запрошенных Кулагиным, составляла около 40 миллионов рублей.