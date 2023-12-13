«Локомотив-Кубань» выиграл суд у Дмитрия Кулагина. Экс-игрок кубанцев требовал с клуба около 40 млн рублей

« -Кубань» выиграл суд у бывшего игрока команды .

Об этом информирует «Матч ТВ».

«Локомотив» расстался с Кулагиным в конце июля 2020 года. Тяжбы между клубом и игроком начались в августе 2020 года и продлились до конца 2023 года.

В суде ныне выступающий за УНИКС Кулагин оспаривал сам факт увольнения из клуба и выплаты, которые, по мнению баскетболиста, должен был ему перечислить «Локомотив».

Сообщается, что суд признал выход клуба из контрактных обязательств с игроком законным и отказал Кулагину в выплате ряда отступных. По информации Mash в 2021 году, по иску сумма всех выплат, запрошенных Кулагиным, составляла около 40 миллионов рублей.