Дэниэл Гэффорд о восстановлении после травмы голеностопа: «Не хочу быть тем, кто скорее вредит команде, чем помогает ей»
Центровой «Маверикс» вернулся на паркет после пропуска трех матчей.
После того как Дерек Лайвли выбыл до конца сезона, «Даллас» вынуждены больше полагаться на другого центрового – Дэниэла Гэффорда. Однако и у него есть проблемы со здоровьем: после трех пропущенных игр из-за растяжения голеностопа он вернулся в матче против «Юты», но пока выходит на ограниченных минутах.
«Это своего рода баланс. Я хочу находиться на площадке как можно дольше. Но в то же время нужно прислушиваться к своему телу, особенно в течение сезона. Я просто хочу вернуться и быть в состоянии делать на площадке то, что умею, и приносить пользу. Не хочу быть тем, кто скорее вредит команде, чем помогает ей», – заявил Гэффорд.
В матче против «Джаз» 27-летний баскетболист провел всего 13 минут. Его статистика: 2 очка и 2 подбора.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Dallas Morning News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости