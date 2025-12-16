Центровой «Маверикс» вернулся на паркет после пропуска трех матчей.

После того как Дерек Лайвли выбыл до конца сезона , «Даллас » вынуждены больше полагаться на другого центрового – Дэниэла Гэффорда . Однако и у него есть проблемы со здоровьем: после трех пропущенных игр из-за растяжения голеностопа он вернулся в матче против «Юты», но пока выходит на ограниченных минутах.

«Это своего рода баланс. Я хочу находиться на площадке как можно дольше. Но в то же время нужно прислушиваться к своему телу, особенно в течение сезона. Я просто хочу вернуться и быть в состоянии делать на площадке то, что умею, и приносить пользу. Не хочу быть тем, кто скорее вредит команде, чем помогает ей», – заявил Гэффорд.

В матче против «Джаз» 27-летний баскетболист провел всего 13 минут. Его статистика: 2 очка и 2 подбора.