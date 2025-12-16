  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дэниэл Гэффорд о восстановлении после травмы голеностопа: «Не хочу быть тем, кто скорее вредит команде, чем помогает ей»
0

Дэниэл Гэффорд о восстановлении после травмы голеностопа: «Не хочу быть тем, кто скорее вредит команде, чем помогает ей»

Центровой «Маверикс» вернулся на паркет после пропуска трех матчей.

После того как Дерек Лайвли выбыл до конца сезона, «Даллас» вынуждены больше полагаться на другого центрового – Дэниэла Гэффорда. Однако и у него есть проблемы со здоровьем: после трех пропущенных игр из-за растяжения голеностопа он вернулся в матче против «Юты», но пока выходит на ограниченных минутах.

«Это своего рода баланс. Я хочу находиться на площадке как можно дольше. Но в то же время нужно прислушиваться к своему телу, особенно в течение сезона. Я просто хочу вернуться и быть в состоянии делать на площадке то, что умею, и приносить пользу. Не хочу быть тем, кто скорее вредит команде, чем помогает ей», – заявил Гэффорд.

В матче против «Джаз» 27-летний баскетболист провел всего 13 минут. Его статистика: 2 очка и 2 подбора.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Dallas Morning News
logoДаллас
logoДэниэл Гэффорд
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флэгг побил рекорд Леброна! Самый результативный 18-летний в истории НБА
сегодня, 09:10
«Даллас» намерен сохранять конкурентоспособность до конца сезона
вчера, 18:22
Энтони Дэвис: «Обмен помог Максу Кристи, иногда нужно просто пройти через такое. Сейчас он расцвел»
13 декабря, 14:40
Главные новости
Анферни Хардуэй: «Смотреть НБА уже неинтересно. Все только и делают, что бросают трехочковые»
23 минуты назад
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встречается с «Црвеной Звездой», «Фенербахче» принимает «Панатинаикос» и другие матчи
44 минуты назадLive
Никола Йович избежал серьезной травмы после опасного падения в матче с «Торонто»
45 минут назад
Кубок НБА. Финал. «Сан-Антонио» встретится с «Нью-Йорком»
50 минут назад
«Бакс» убедили меня, что они «охотятся на крупную дичь». «Милуоки» интересуется Заком Лавином и Джерами Грантом
сегодня, 18:55
Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк может вернуться на площадку в матче с «Миннесотой»
сегодня, 18:33
Джейк Фишер: «Торонто» проявляет интерес к Домантасу Сабонису и Энтони Дэвису»
сегодня, 18:12
Единая лига ВТБ. УНИКС разобрался с МБА-МАИ
сегодня, 17:51
Де’Аарон Фокс: «История показывает: если ты добрался до финала Кубка НБА, ты можешь выиграть чемпионат»
сегодня, 17:36
Джамал Мюррэй о победе над «Хьюстоном» в овертайме: «Это была чертовски долгая игра»
сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тренто» принимает «Будучность», «Цедевита-Олимпия» играет с «Хапоэлем Иерусалим»
55 минут назадLive
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уверенно разобралась со «Спартой энд К», МБА дома проиграла «Нике»
сегодня, 17:59
Чима Монеке о пропуске белградского дерби из-за травмы: «Когда я понял, что не смогу играть, я заплакал»
сегодня, 17:49
Дуэйн Вашингтон об отставке Желько Обрадовича: «Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера»
сегодня, 16:00
Патрик Беверли официально стал игроком ПАОКа
сегодня, 15:38Фото
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Гэйбом Макглотеном
сегодня, 15:01
«Сарагоса» расторгла контракт с Эриком Стивенсоном по обоюдному соглашению сторон
сегодня, 14:33
Василий Карасев о матче с УНИКСом: «Сдаваться не собираемся, едем давать бой»
сегодня, 13:25
Матч Евролиги «Дубай» – «Маккаби Тель-Авив» пройдет без зрителей
сегодня, 13:13
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31