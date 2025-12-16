«Я работаю над этим. Все не так просто». Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб ответил на эмоциональное письмо разочарованного фаната

Владелец «Голден Стэйт» ответил на эмоциональное письмо разочарованного фаната.

После поражения «Голден Стэйт» от «Портленда » со счетом 136:131, один из фанатов «Уорриорз» отправил сообщение на адрес, который, как он предположил, принадлежит владельцу клуба Джо Лэйкобу .

«Уважаемый Джо, пожалуйста, сделайте что‑нибудь с этой командой. Что должен делать Стеф (Карри) каждый вечер, чтобы мы побеждали? Набирать 50 очков? Команде нужна настоящая вторая опция в атаке. Сильные стороны Джимми (Батлера ) используются не полностью, потому что он играет на позиции тяжелого форварда из‑за нехватки игроков этого амплуа. У нас нет настоящего центрового. Я очень расстроен. Спасибо, Джастин», – написал фанат.

Уже через две минуты он получил ответ от Джо Лэйкоба.

«Вы не можете быть расстроены сильнее, чем я. Я работаю над этим. Все не так просто: стиль игры, пожелания тренеров относительно игроков, тенденции в лиге. Джимми – не проблема», – написал владелец «Голден Стэйт ».

Сообщение быстро разошлось по соцсетям, однако многие сомневались, что ответ действительно написал сам Лэйкоб. Тем не менее представитель «Уорриорз» Рэймонд Риддер подтвердил, что ответ действительно пришел от владельца команды.