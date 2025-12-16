«Мы их просто выносили». Напряженность между Крисом Полом и «Клипперс» возникла после того, как он стал лидером второго состава, который регулярно обыгрывал основной

Журналистка ESPN раскрыла детали конфликта между Крисом Полом и «Клипперс».

Журналистка ESPN Рамона Шелберн раскрыла детали конфликта между Крисом Полом и «Клипперс ». Этим летом Пол подписал с калифорнийской командой однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов. По замыслу «Клипперс» 40-летний разыгрывающий должен был стать опытным лидером «на краю скамейки», не требующим особого внимания.

В предсезонных матчах Пол проводил на площадке в среднем 19 минут за игру, набирая 8,3 очка и делая 5,3 передачи. По словам источников ESPN, такая нагрузка заметно превышала ту, о которой говорили летом.

«Думаю, здесь Тай [Тайрон Лю ] ошибся, потому что это придало Крису сил и изменило его ожидания», – отметил один из источников, близких к ситуации.

Команда столкнулась с травмами Кавая Ленарда, Богдана Богдановича и Брэдли Била еще на старте сезона. Пол быстро стал явным лидером второго состава, который регулярно обыгрывал основной на тренировках.

«Мы их просто выносили. Каждый день мы выносили основной состав», – рассказал ESPN форвард «Клипперс » Джон Коллинз .

Расширение роли придало Полу уверенности, и он взял на себя более активную лидерскую позицию – это вызвало напряженность в отношениях с тренерами и игроками, которым его манера общения казалась резкой.

У Криса Пола и Джеффа Ван Ганди возник конфликт после того, как Пол вмешался в защитную схему, убрав Кавая Ленарда с опеки Клэя Томпсона