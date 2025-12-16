0

Анферни Хардуэй: «Смотреть НБА уже неинтересно. Все только и делают, что бросают трехочковые»

Экс‑звезда НБА Анферни Хардуэй раскритиковал современную НБА.

Экс‑звезда НБА Анферни Хардуэй раскритиковал нынешнее состояние лиги, заявив, что качество игры заметно снизилось. По его мнению, НБА утратила интерес к основам и командной игре, превратившись в бесконечный конкурс трехочковых.

«Это просто не интересно смотреть. На мой взгляд, с годами становится все хуже и хуже – не в плохом смысле. Но мне, человеку из студенческого баскетбола, видно, как важны основы и командная игра. А сейчас все только и делают, что бросают трехочковые, немного раздражает, когда смотришь матч НБА. Никто уже не забивает лэйапы. Для болельщиков, может, это и весело. Но для тех, кто по‑настоящему любил игру, смотреть такое непросто», – заявил Хардуэй.

При этом онне отказывается от просмотра матчей НБА полностью и выделил несколько команд за которыми следит больше всего.

«Мне нравится смотреть за «Оклахомой» – не потому, что они лучшая команда лиги, а потому, что они играют правильно. И «Селтикс» – они тоже играют правильно. Еще мне по‑прежнему интересно следить за «Гриззлис» – хочется видеть, как они прогрессируют. Нравится смотреть за «Никс» и Джейленом Брансоном. Смотрю матчи «Миннесоты» с Энтони Эдвардсом», – поделился четырехкратный участник Матча всех звезд.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Memphis Commercial Appeal
Анферни Хардуэй
logoНБА
logoДжейлен Брансон
logoМемфис
logoЭнтони Эдвардс
logoБостон
logoНью-Йорк
logoМиннесота
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шарунас Ясикявичюс: «Сейчас в НБА все играют одинаково. И это, на мой взгляд, безумие»
вчера, 20:20
«Не проиграем ни одного матча». Шакил О′Нил выбрал Кобе Брайанта и Анферни Хардуэя в лучшую команду всех времен для BIG3
19 августа, 06:15
Кармело Энтони: «Гилджес-Александер – эволюция Пенни Хардуэя, Дуэйна Уэйда и немного Джеймса Хардена»
5 апреля, 21:02
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встречается с «Црвеной Звездой», «Фенербахче» принимает «Панатинаикос» и другие матчи
25 минут назадLive
Никола Йович избежал серьезной травмы после опасного падения в матче с «Торонто»
26 минут назад
Кубок НБА. Финал. «Сан-Антонио» встретится с «Нью-Йорком»
31 минуту назад
«Бакс» убедили меня, что они «охотятся на крупную дичь». «Милуоки» интересуется Заком Лавином и Джерами Грантом
44 минуты назад
Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк может вернуться на площадку в матче с «Миннесотой»
сегодня, 18:33
Джейк Фишер: «Торонто» проявляет интерес к Домантасу Сабонису и Энтони Дэвису»
сегодня, 18:12
Единая лига ВТБ. УНИКС разобрался с МБА-МАИ
сегодня, 17:51
Де’Аарон Фокс: «История показывает: если ты добрался до финала Кубка НБА, ты можешь выиграть чемпионат»
сегодня, 17:36
Джамал Мюррэй о победе над «Хьюстоном» в овертайме: «Это была чертовски долгая игра»
сегодня, 17:19
Крис Пол пытался оспорить решение «Клипперс», пригласив в номер Брука Лопеса
сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тренто» принимает «Будучность», «Цедевита-Олимпия» играет с «Хапоэлем Иерусалим»
36 минут назадLive
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уверенно разобралась со «Спартой энд К», МБА дома проиграла «Нике»
сегодня, 17:59
Чима Монеке о пропуске белградского дерби из-за травмы: «Когда я понял, что не смогу играть, я заплакал»
сегодня, 17:49
Дуэйн Вашингтон об отставке Желько Обрадовича: «Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера»
сегодня, 16:00
Патрик Беверли официально стал игроком ПАОКа
сегодня, 15:38Фото
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Гэйбом Макглотеном
сегодня, 15:01
«Сарагоса» расторгла контракт с Эриком Стивенсоном по обоюдному соглашению сторон
сегодня, 14:33
Василий Карасев о матче с УНИКСом: «Сдаваться не собираемся, едем давать бой»
сегодня, 13:25
Матч Евролиги «Дубай» – «Маккаби Тель-Авив» пройдет без зрителей
сегодня, 13:13
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31