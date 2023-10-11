Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом отреагировал на события на Ближнем Востоке, где многолетний конфликт между Израилем и Палестиной перешел в горячую фазу с большим количеством жертв.

Фридом считает, что нельзя приветствовать убийства невинных мирных жителей, независимо от того, какую сторону поддерживаешь.

«Как мусульманин, я не могу приветствовать смерть невинных людей с любой стороны – независимо от религии, цвета кожи или этнической принадлежности.

На самом деле страдают люди с обеих сторон, и мы не можем радоваться.

Пусть Бог (Аллах) защитит невинных, как в Израиле, так и в Палестине!» – написал экс-центровой в социальных сетях.

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