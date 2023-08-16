Энес Кантер Фридом: «Если сменю имя на Энешия, буду набирать по 60 очков за матч в женской НБА»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом выступил за запрет трансгендерным спортсменам принимать участие в соревнованиях с женщинами.

«Мой рост – 210 сантиметров, вес – 120 килограммов. Если я идентифицирую себя как женщину, поменяю имя на Энешия и решу играть в женской НБА, будет ли это справедливо по отношению ко всем женщины, которые идут к своей мечте с детства?

Где все эти активисты движения за права женщин? Интересно, почему это вообще обсуждается? Если меня пустят в женскую НБА, я буду набирать 60 очков и 30 подборов в среднем за матч.

Не думаю, что в женской НБА есть правила, запрещающие мне это сделать. Возможно, мне стоит это сделать, чтобы доказать свою точку зрения», – сказал Кантер Фридом.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая