Энес Кантер Фридом об отлучении от НБА: «Должен ли я надеть парик и доминировать в женской НБА?»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом выступил с еще одним спорным заявлением.

Энес утверждает, что НБА намеренно закрыла ему возможность продолжения карьеры из-за политических высказываний.

«Мужчинам не место в женских пространствах. Будь то туалеты, раздевалки или виды спорта. Но раз уж меня забанили в НБА, должен ли я надеть парик, идентифицировать себя как женщину и начать доминировать в женской НБА?

Справедливо ли такое по отношению ко всем женщинам, которые всю жизнь работали, преследуя свои цели? Где все активисты за права женщин и феминистки?!» – написал Кантер в социальных сетях.

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