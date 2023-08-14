Энес Кантер Фридом об отлучении от НБА: «Должен ли я надеть парик и доминировать в женской НБА?»

Теги женская НБА НБА Энес Кантер Фридом Политика Баскетбол

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом выступил с еще одним спорным заявлением.

Энес утверждает, что НБА намеренно закрыла ему возможность продолжения карьеры из-за политических высказываний.

«Мужчинам не место в женских пространствах. Будь то туалеты, раздевалки или виды спорта. Но раз уж меня забанили в НБА, должен ли я надеть парик, идентифицировать себя как женщину и начать доминировать в женской НБА?

Справедливо ли такое по отношению ко всем женщинам, которые всю жизнь работали, преследуя свои цели? Где все активисты за права женщин и феминистки?!» – написал Кантер в социальных сетях.

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5 комментариев

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STLJAZZ
Раз уж зашел такой разговор, то одного парика будет мало, придется идти до конца, и сделать операцию по смене пола)))
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Shilinya
Ответ STLJAZZ
Раз уж зашел такой разговор, то одного парика будет мало, придется идти до конца, и сделать операцию по смене пола)))
достаточно позиционировать себя как женщина, можно даже парик не одевать, южный парк чтоль не смотрел
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Оксимирон из Лондона
Ещё надо посмотреть будешь ли ты хотя бы там доминировать
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Дама из Сан-Антонио
Дело говоришь, пупсик
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pelod
о, я б на это посмотрел.
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