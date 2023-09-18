Энес Кантер Фридом: «Дети едут через всю страну, чтобы увидеть своего кумира вживую. В наше время фразы «распределение нагрузки» попросту не существовало»

Теги НБА Энес Кантер Фридом Баскетбол

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом в эфире Fox News поделился своим мнением после введения Лигой новых правил по распределению нагрузки звездных игроков.

«Болельщики платят тысячи долларов, чтобы посмотреть на любимого игрока. Дети буквально едут через всю страну, чтобы увидеть своего кумира вживую.

Я считаю, что новое поколение баскетболистов просто слишком нежное. В наше время фразы «распределение нагрузки» попросту не существовало, а сейчас почти каждая звезда берет день, а порой и неделю отдыха. Не думаю, что у них чемпионский характер, если они используют «лоад-менеджмент», – сказал Кантер.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr.snooker
Сразу видно, что он вообще не понимает как процесс распространение билетов устроен. Видимо, привык свои бесплатные места получать на всех знакомых, а тут просто использовал клише старовера🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Askar Latyshev
Лол, ему 31 год, про какое новое поколение он говорит?) там нагрузку распределяют всякие каваи и дюранты, в основном, которые старше него

"В наше время" ещё, говорит. Это время должно было быть твоим временем, только ты нагрузку между подкастами распределяешь уже, а не между играми)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mibX
Кантер в Лиге с 11 года. Заголовок того же сезона: "Tim Duncan missed Sunday night’s Spurs game because he’s ‘old,’ officially".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий