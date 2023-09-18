Энес Кантер Фридом: «Дети едут через всю страну, чтобы увидеть своего кумира вживую. В наше время фразы «распределение нагрузки» попросту не существовало»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом в эфире Fox News поделился своим мнением после введения Лигой новых правил по распределению нагрузки звездных игроков.

«Болельщики платят тысячи долларов, чтобы посмотреть на любимого игрока. Дети буквально едут через всю страну, чтобы увидеть своего кумира вживую.

Я считаю, что новое поколение баскетболистов просто слишком нежное. В наше время фразы «распределение нагрузки» попросту не существовало, а сейчас почти каждая звезда берет день, а порой и неделю отдыха. Не думаю, что у них чемпионский характер, если они используют «лоад-менеджмент», – сказал Кантер.

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