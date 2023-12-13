Андреа Тринкьери станет новым главным тренером «Фенербахче»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче чемпионат Турции Андреа Тринкьери Димитрис Итудис Баскетбол

Андреа Тринкьери принял предложение «Фенербахче» и станет новым главным тренером турецкой команды.

Итальянский специалист сменит на этом посту Димитриса Итудиса.

Предыдущим местом работы Тринкьери была немецкая «Бавария», которой он руководил с 2020 по 2023 год.

Бывший тренер ЦСКА Димитрис Итудис возглавил «Фенербахче» летом 2022 года, подписав контракт на 3 года.

«Фенербахче» стартовал в новом сезоне Евролиги с результатом 6-7 и занимает 11-е место в таблице. В понедельник команда Итудиса уступила принципиальному сопернику «Анадолу Эфесу» (80:81) в матче турецкой лиги, что, как отмечается, «стало последней каплей, переполнившей чашу терпения» руководства клуба.

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