Андреа Тринкьери станет новым главным тренером «Фенербахче»

принял предложение « » и станет новым главным тренером турецкой команды.

Итальянский специалист сменит на этом посту Димитриса Итудиса.

Предыдущим местом работы Тринкьери была немецкая «Бавария», которой он руководил с 2020 по 2023 год.

Бывший тренер ЦСКА Димитрис Итудис возглавил «Фенербахче» летом 2022 года, подписав контракт на 3 года.

«Фенербахче» стартовал в новом сезоне с результатом 6-7 и занимает 11-е место в таблице. В понедельник команда Итудиса уступила принципиальному сопернику «Анадолу Эфесу» (80:81) в матче турецкой лиги, что, как отмечается, «стало последней каплей, переполнившей чашу терпения» руководства клуба.