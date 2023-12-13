«Фенербахче» официально расстался с Димитрисом Итудисом

«Фенербахче» официально объявил о расставании с главным тренером Димитрисом Итудисом.

«Мы хотели бы поблагодарить за его вклад в семью «Фенербахче» и пожелать ему успехов в следующем периоде его карьеры», – говорится в сообщении клуба.

Бывший тренер ЦСКА возглавил турецкий клуб летом 2022 года, подписав контракт на 3 года.

«Фенербахче» стартовал в новом сезоне с результатом 6-7 и занимает 11-е место в таблице. В понедельник команда Итудиса уступила принципиальному сопернику «Анадолу Эфесу» (80:81) в матче турецкой лиги, что, как отмечается, «стало последней каплей, переполнившей чашу терпения» руководства клуба.

По информации инсайдеров, « » уже договорился о контракте с , который сменит Итудиса на посту главного тренера команды.