Адвокат избитого Морэнтом подростка использовала нарезку данков Джа в качестве наглядного пособия: «Вот та сила, та мощь, которая обрушилась на мистера Холлоуэя»

В Мемфисе сегодня проходит первый день слушаний по делу об избиении подростка летом 2022 года, ответчиком по которому является звезда «Гриззлис» .

Ребекка Адельман, адвокат, представляющая интересы истца Джошуа Холлоуэя, использовала фотографию Морэнта, перепрыгивающего через Кевина Лава, в качестве наглядного пособия причиненного насилия.

Затем она начала показывать нарезку данков Морэнта: «Посмотрите на эту руку! Вот эта рука – вот та сила, та мощь, которая обрушилась на мистера Холлоуэя», – цитирует Адельман журналист Гефф Калкинс.