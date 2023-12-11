Адвокат избитого Морэнтом подростка использовала нарезку данков Джа в качестве наглядного пособия: «Вот та сила, та мощь, которая обрушилась на мистера Холлоуэя»
В Мемфисе сегодня проходит первый день слушаний по делу об избиении подростка летом 2022 года, ответчиком по которому является звезда «Гриззлис» Джа Морэнт.
Ребекка Адельман, адвокат, представляющая интересы истца Джошуа Холлоуэя, использовала фотографию Морэнта, перепрыгивающего через Кевина Лава, в качестве наглядного пособия причиненного насилия.
Затем она начала показывать нарезку данков Морэнта: «Посмотрите на эту руку! Вот эта рука – вот та сила, та мощь, которая обрушилась на мистера Холлоуэя», – цитирует Адельман журналист Гефф Калкинс.
Судят 10-летнего еврейского мальчика-одессита за изнасилование гувернантки..
Его в суде защищает собственная мать, эдакая характерная одесситка.
Обращаясь к присяжным говорит:
- Ну посмотрите, как мог этот ангелочек
(указывает на своего потупившегося сынулю), это дитя изнасиловать эту здоровую тетку, а...??? (показывает на 30-летнюю деваху).
ЧЕМ ПО ВАШЕМУ ОН МОГ ЕЁ ИЗНАСИЛОВАТЬ?
Ставит сына на стул, снимает с него штаны и опять спрашивает:
- ЧЕМ?
Сын ей шёпотом:
- Мама, не теребоньте писю, ПРОИГРАЕМ ДЕЛО...