Адвокат избитого Морэнтом подростка использовала нарезку данков Джа в качестве наглядного пособия: «Вот та сила, та мощь, которая обрушилась на мистера Холлоуэя»

Теги светская хроника Мемфис НБА Баскетбол - фото Джа Морэнт Баскетбол

В Мемфисе сегодня проходит первый день слушаний по делу об избиении подростка летом 2022 года, ответчиком по которому является звезда «Гриззлис» Джа Морэнт.

Ребекка Адельман, адвокат, представляющая интересы истца Джошуа Холлоуэя, использовала фотографию Морэнта, перепрыгивающего через Кевина Лава, в качестве наглядного пособия причиненного насилия.

Затем она начала показывать нарезку данков Морэнта: «Посмотрите на эту руку! Вот эта рука – вот та сила, та мощь, которая обрушилась на мистера Холлоуэя», – цитирует Адельман журналист Гефф Калкинс.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вспоминается анекдот.

Судят 10-летнего еврейского мальчика-одессита за изнасилование гувернантки..
Его в суде защищает собственная мать, эдакая характерная одесситка.
Обращаясь к присяжным говорит:
- Ну посмотрите, как мог этот ангелочек
(указывает на своего потупившегося сынулю), это дитя изнасиловать эту здоровую тетку, а...??? (показывает на 30-летнюю деваху).
ЧЕМ ПО ВАШЕМУ ОН МОГ ЕЁ ИЗНАСИЛОВАТЬ?
Ставит сына на стул, снимает с него штаны и опять спрашивает:
- ЧЕМ?
Сын ей шёпотом:
- Мама, не теребоньте писю, ПРОИГРАЕМ ДЕЛО...
+15
-1
+14
Адвокат 100-го левела.
+4
-1
+3
фотка огонь канешно
+2
0
+2
засмущали пацана
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий