Джа Морэнт на этой неделе даст показания по делу об избиении подростка летом 2022 года. Защитник может вернуться на паркет уже через 7 дней

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

За неделю до своего возвращения после 25-матчевой дисквалификации звезда «Мемфиса» Джа Морэнт должен дать показания по делу, связанному с инцидентом, произошедшим во время игры в баскетбол в доме Морэнта в июле 2022 года.

Адвокаты Морэнта будут утверждать, что он действовал в рамках самообороны, когда ударил кулаком Джошуа Холлоуэя во время баскетбольного матча. Это будет первый раз, когда Морэнт подробно расскажет о случившемся на публике, отмечает Commercial Appeal.

Отец Морэнта, Ти Морэнт, и близкий друг Морэнта Давонте Пэк также дадут показания.

Слушания пройдут в понедельник, вторник и среду. Неизвестно, в какой день Морэнт будет давать показания.

Морэнт, который в июне был отстранен НБА на 25 матчей в связи с повторной демонстрацией огнестрельного оружия в соцсетях, может вернуться на паркет 19 декабря в Новом Орлеане.

Согласно полицейскому отчету, летом 2022 года во время баскетбольного матча Морэнт ударил подростка «12-13 раз».

По словам потерпевшего, после избиения Морэнт ушел в дом и «вернулся с засунутым в штаны пистолетом, но так, чтобы он был заметен, а рука была на рукоятке».

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1 комментарий
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подождали прямо под конец дисквы. управление гневом вспомнил)
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