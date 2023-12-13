«Фенербахче» планирует отправить в отставку Димитриса Итудиса (SDNA)

« » планирует отправить в отставку главного тренера .

Как сообщает греческое издание SDNA, решение будет принято уже сегодня.

Бывший тренер ЦСКА возглавил турецкий клуб летом 2022 года, подписав контракт на 3 года.

«Фенербахче» стартовал в новом сезоне с результатом 6-7 и занимает 11-е место в таблице. В понедельник команда Итудиса уступила принципиальному сопернику « » (80:81) в матче турецкой лиги, что, как отмечается, «стало последней каплей, переполнившей чашу терпения» руководства клуба.