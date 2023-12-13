«Фенербахче» планирует отправить в отставку Димитриса Итудиса (SDNA)

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче отставки чемпионат Турции Димитрис Итудис Баскетбол

«Фенербахче» планирует отправить в отставку главного тренера Димитриса Итудиса.

Как сообщает греческое издание SDNA, решение будет принято уже сегодня.

Бывший тренер ЦСКА возглавил турецкий клуб летом 2022 года, подписав контракт на 3 года.

«Фенербахче» стартовал в новом сезоне Евролиги с результатом 6-7 и занимает 11-е место в таблице. В понедельник команда Итудиса уступила принципиальному сопернику «Анадолу Эфесу» (80:81) в матче турецкой лиги, что, как отмечается, «стало последней каплей, переполнившей чашу терпения» руководства клуба.

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7 комментариев
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Там в УРАЛМАШЕ местечко освободилось! Ждём...
+4
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Бальзам на душу хейтерам Итудиса. Хоть кто то еще увидел его уровень без карт-бланша в подборе игроков, бездонного кошелька и андерсайзного центрового типа Хайнца. Хотя может уже все привыкли и знают что он будет играть. А других страничек из дневника Обрадовича у него нет.
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вопрос только кем заменят
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Ответ goducks
вопрос только кем заменят
Тринкьери, Ясикявичюс...
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Ответ VitalKe
Тринкьери, Ясикявичюс...
было бы хорошо
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Ответ VitalKe
Тринкьери, Ясикявичюс...
Точно! Ясиком. Он тоже умеет красиво прыгать и кривляться, плюс еще орет громко
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Ответ Дедушка Сэм
Там в УРАЛМАШЕ местечко освободилось! Ждём...
у вас нет столько денег, чтобы купить тех игроков, с которыми он будет побеждать
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