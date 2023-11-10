Димитриса Итудиса разозлил вопрос о Немане Бьелице на пресс-конференции. Он перечислил всех 16 игроков «Фенербахче»

Главного тренера «Фенербахче» разозлил вопрос об экс-игроке команды на пресс-конференции после поражения от « » (84:85) в .

Бьелица в межсезонье перешел в «Црвену Звезду». Часть его зарплаты по инсайдерской информации выплачивается турецким клубом.

«Бьелица? Разве он не в « »? Я не понимаю. Почему вы спрашиваете об этом сейчас? Разве не знаете, что он в «Звезде»? Это секрет? Неманя сделал большой вклад в дела сербского баскетбола и «Фенербахче», – заявил Итудис.

После этого Итудис перечислил всех 16 игроков «Фенербахче», начав с Джонатана Мотли и закончив Сертачем Шанлы.

«Вот состав «Фенербахче». Жаль, что мне пришлось это делать. Если нужно, могу повторить», – заявил Итудис.