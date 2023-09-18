Димитрис Итудис покинул пост главного тренера сборной Греции
Димитрис Итудис и Федерация баскетбола Греции пришли к соглашению о прекращении сотрудничества.
Сообщается, что руководство национальной командой не сможет сочетаться с обязательствами Итудиса в Евролиге и чемпионате Турции с «Фенербахче»
В Федерации отметили, что решение не является спонтанным и стало предметом плодотворных переговоров между сторонами. Итудис заверил Федерацию, что он всегда будет рядом со сборной и готов помочь в любой ситуации, что тепло восприняли в руководстве.
На минувшем чемпионате мира-2023 Греция заняла 15-ю строчку.
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