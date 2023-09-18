Димитрис Итудис покинул пост главного тренера сборной Греции

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко сборная Греции чемпионат Турции Федерация баскетбола Греции Димитрис Итудис Баскетбол

Димитрис Итудис и Федерация баскетбола Греции пришли к соглашению о прекращении сотрудничества.

Сообщается, что руководство национальной командой не сможет сочетаться с обязательствами Итудиса в Евролиге и чемпионате Турции с «Фенербахче»

В Федерации отметили, что решение не является спонтанным и стало предметом плодотворных переговоров между сторонами. Итудис заверил Федерацию, что он всегда будет рядом со сборной и готов помочь в любой ситуации, что тепло восприняли в руководстве.

На минувшем чемпионате мира-2023 Греция заняла 15-ю строчку.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
**@#$НеКолюсь#@**
Итудис - физрук. Это в ЦСКА видно было
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милошевич
Ответ **@#$НеКолюсь#@**
Итудис - физрук. Это в ЦСКА видно было
С таким составом как у греков - любой будет физруком. 15е место с учётом хитросплетений турнирной сетки +- их уровень и есть по уровню ростера. И это ещё читерили с Уолкапом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель побеждать
Физрудис. От него чего ждали-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий