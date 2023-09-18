Димитрис Итудис покинул пост главного тренера сборной Греции

и Федерация баскетбола Греции пришли к соглашению о прекращении сотрудничества.

Сообщается, что руководство национальной командой не сможет сочетаться с обязательствами Итудиса в и чемпионате Турции с « »

В Федерации отметили, что решение не является спонтанным и стало предметом плодотворных переговоров между сторонами. Итудис заверил Федерацию, что он всегда будет рядом со сборной и готов помочь в любой ситуации, что тепло восприняли в руководстве.

На минувшем чемпионате мира-2023 Греция заняла 15-ю строчку.

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