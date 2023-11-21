Никола Йокич и Майкл Мэлоун были удалены в 1-й половине победного матча с «Детройтом»

Теги Денвер Детройт НБА Баскетбол - видео судьи Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич и главный тренер команды Майкл Мэлоун были удалены в первой половине победного матча с «Детройтом» (107:103).

Мэлоун был недоволен одним из судейских решений под занавес первой четверти. Он начал оспаривать его и вышел на площадку, арбитры отправили его в раздевалку.

Йокич получил первый технический в стартовой 12-минутке, а ближе к большому перерыву был наказан вторым. Оба выписаны за споры с судьями.

«Довольно непросто смотреть матч по телевизору. Мы вместе радовались хорошим комбинациям, а после плохих я ругался на сербском», – признался Мэлоун после матча.

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2 комментария

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Лишний вес Йокича
Видимо ранее по игре уже достали его. Тут явно оба раза фолы, но не прям чтобы на судью орать.
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Erl Nash
"Довольно непросто смотреть матч по телевизору, особенно, когда Никола постоянно переключал трансляцию на скачки и начинал ругаться на сербском," - резюмировал Мэлоун.
+1
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