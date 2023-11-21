Звездный центровой « » и главный тренер команды были удалены в первой половине победного матча с « » (107:103).

Мэлоун был недоволен одним из судейских решений под занавес первой четверти. Он начал оспаривать его и вышел на площадку, арбитры отправили его в раздевалку.

Йокич получил первый технический в стартовой 12-минутке, а ближе к большому перерыву был наказан вторым. Оба выписаны за споры с судьями.

«Довольно непросто смотреть матч по телевизору. Мы вместе радовались хорошим комбинациям, а после плохих я ругался на сербском», – признался Мэлоун после матча.