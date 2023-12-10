Миленко Богичевич о проигрыше «Уралмашу»: «Одна из худших игр «Автодора» в чемпионате»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Уралмаш Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич заявил, что его команда не проявила характера и не боролась в матче против «Уралмаша» (87:98).

«Сегодняшняя игра – одна из худших наших в чемпионате.

Могу сказать, что сегодня мы не проявили никакого характера. Меня не устраивает то, как мы сражались и, наверное, это одна из главных причин, почему мы проиграли этот матч.

Конечно, как бы могли выиграть сегодня, если позволили противнику набрать 98 очков… Мы сегодня не боролись, и это главная причина неудачи», – сказал Богичевич.

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