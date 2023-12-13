Актер Иван Янковский: «Моя ролевая модель – Кобе Брайант. Для меня он один из отцов – по духу»

Теги светская хроника Бостон Лейкерс Кобе Брайант Милуоки НБА Кеннет Фарид Иван Янковский Баскетбол

Актер Иван Янковский рассказал о любви к спорту и баскетболу в частности.

– Я с детства со спортом. Хорошо играл в футбол и баскетбол. Когда не получалось с другими предметами и наказывали родители, мне было важно в тот день купить газету «Спорт-экспресс» или «Советский спорт» по пути в школу. Дома уже изучал статистику НБА, НХЛ, футбола… Еще очень интересовал теннис. И до сих пор интересует. Считаю, что спорт граничит с моей профессией.

– В каком плане?

– Если я играю какую-то роль, то для меня это забег на длинную дистанцию. Олимпийская вершина, которую надо покорить. Такое мотивирует. Вообще моя ролевая модель – Кобе Брайант, царство ему небесное. Для меня он один из отцов – по духу, по тому, как относится к делу.

– Давно начали следить за Кобе?

– С начала 2000-х, когда впервые побывал в Лос-Анджелесе. Тогда «Лейкерс» боролся за очередную «гайку». Кажется, второй или третий титул, который они взяли с Шаком и Филом Джексоном. Когда с «Нью-Джерси» еще играли. Я уже тогда начал внедряться в баскетбол, влюбляться в эту красоту. Люди просто играют в мяч, но насколько же это интересно и красочно. Движения – словно танец соединили с битвой.

– Удалось живьем увидеть матчи НБА?

– Один раз. Пару лет назад встречались «Бостон» и «Милуоки» в плей-офф. Я тогда был в Нью-Йорке, взял билет на автобус до Бостона за 15 долларов, увидел победу «Милуоки», а утром на этом же автобусе уехал обратно. Один сгонял, и это было одно из моих главных впечатлений.

– Что понравилось?

– Как там болеют, как вперемешку сидят и бостонцы, и поклонники «Милуоки». Подколы, трэштоки… Кто-то хорошо играл, и один из болельщиков требовал, чтобы баскетболиста проверили на наркотики. У них же это drug test называется. Народ пил пиво, кричал, снимал видосы – атмосферно. А в России пока на баскетбол не ходил. Надо добраться, потому что стали подписывать классных игроков. Фарид приезжал из НБА.

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10 комментариев
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вот, слово пацана и до баскет ветки добралось))
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Ответ HK Traktor
Баскетбол любит, но в России на него не ходит. Кобе приплёл. Это называется «примазаться».
А чё, он обязан ходить на баскетбол в России, если любит баскетбол? Если ты нормально прочитал новость, он прямо говорит, что полюбил именно баскетбол НБА, или по-твоему он назвал того же Фила Джексона, вспомнил матчи плей-офф, про которые не любитель баскетбола и знать и не знает, вспомнил Фарида, далеко не звезду НБА, каким образом? Не любя баскетбол? Или он специально сидел перед интервью вычитывал все эти вещи, чтобы потом козырнуть и попытаться впечатлить тебя? Никто не обязан любить российский баскетбол, любя НБА. Как и наоборот. Прикинь? Так что это называется не "примазался", это называется "докопался". Ты.
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Слово баскетболиста.
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Ответ HK Traktor
А что это у тебя так подгорело? Очередной поклонник «слово пацана»?😂😂
🤡
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Ответ HK Traktor
А что это у тебя так подгорело? Очередной поклонник «слово пацана»?😂😂
Я не смотрел "Слово пацана". А что, надо быть чьим-то поклонником, чтобы возразить по существу? Ты по существу мне отвечай, если способен, а не съезжай на посторонние темы.
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Ответ ɔculpa
Я не смотрел "Слово пацана". А что, надо быть чьим-то поклонником, чтобы возразить по существу? Ты по существу мне отвечай, если способен, а не съезжай на посторонние темы.
Да любой человек с мозгами понимает, что этого актера притащили на Спортс только для рекламы сериала. Что то раньше его тут не видно было. Не удивлюсь, если интервью это ему написали с первой до последней буквы. Просто спросили вначале - ты какой мяч узнать можешь? Он ответил: - баскетбольный. Вот и решили про баскет сочинить.
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Ответ HK Traktor
Да любой человек с мозгами понимает, что этого актера притащили на Спортс только для рекламы сериала. Что то раньше его тут не видно было. Не удивлюсь, если интервью это ему написали с первой до последней буквы. Просто спросили вначале - ты какой мяч узнать можешь? Он ответил: - баскетбольный. Вот и решили про баскет сочинить.
Мне кажется, вы не совсем понимаете популярность сериала сейчас. Это не его притащили на Спортс для рекламы сериала. А это его публикуют, чтобы хайпить на сериале. Про слово пацана и без спортса знает уже как будто каждый человек в стране
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