Актер Иван Янковский рассказал о любви к спорту и баскетболу в частности.

– Я с детства со спортом. Хорошо играл в футбол и баскетбол. Когда не получалось с другими предметами и наказывали родители, мне было важно в тот день купить газету «Спорт-экспресс» или «Советский спорт» по пути в школу. Дома уже изучал статистику НБА, НХЛ, футбола… Еще очень интересовал теннис. И до сих пор интересует. Считаю, что спорт граничит с моей профессией.

– В каком плане?

– Если я играю какую-то роль, то для меня это забег на длинную дистанцию. Олимпийская вершина, которую надо покорить. Такое мотивирует. Вообще моя ролевая модель – , царство ему небесное. Для меня он один из отцов – по духу, по тому, как относится к делу.

– Давно начали следить за Кобе?

– С начала 2000-х, когда впервые побывал в Лос-Анджелесе. Тогда « » боролся за очередную «гайку». Кажется, второй или третий титул, который они взяли с Шаком и Филом Джексоном. Когда с «Нью-Джерси» еще играли. Я уже тогда начал внедряться в баскетбол, влюбляться в эту красоту. Люди просто играют в мяч, но насколько же это интересно и красочно. Движения – словно танец соединили с битвой.

– Удалось живьем увидеть матчи НБА?

– Один раз. Пару лет назад встречались « » и « » в плей-офф. Я тогда был в Нью-Йорке, взял билет на автобус до Бостона за 15 долларов, увидел победу «Милуоки», а утром на этом же автобусе уехал обратно. Один сгонял, и это было одно из моих главных впечатлений.

– Что понравилось?

– Как там болеют, как вперемешку сидят и бостонцы, и поклонники «Милуоки». Подколы, трэштоки… Кто-то хорошо играл, и один из болельщиков требовал, чтобы баскетболиста проверили на наркотики. У них же это drug test называется. Народ пил пиво, кричал, снимал видосы – атмосферно. А в России пока на баскетбол не ходил. Надо добраться, потому что стали подписывать классных игроков. Фарид приезжал из .