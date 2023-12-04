«Филадельфия» опустилась на 5-ю строчку в рейтинге лучших команд НБА после 6 недель регулярки, «Орландо» 7-й, «Голден Стэйт» – 18-й
НБА представила обновленный Power Rankings в преддверии седьмой игровой недели регулярного чемпоната-2023/24.
«Денвер» поднялся в тройку лучших, «Филадельфия» опустилась на 5-е место.
Рейтинг команд НБА перед 7-й неделей регулярки-2023/24:
1. «Бостон» (на прошлой неделе – 1)
2. «Миннесота» (2).
3. «Денвер» (4).
4. «Оклахома» (5).
5. «Филадельфия» (3).
6. «Милуоки» (6).
7. «Орландо» (7).
8. «Сакраменто» (8).
9. «Нью-Йорк» (10).
10. «Финикс» (9).
11. «Даллас» (11).
12. «Лейкерс» (12).
13. «Индиана» (13).
14. «Новый Орлеан» (14).
15. «Майами» (15).
16. «Кливленд» (16).
17. «Клипперс» (18).
18. «Голден Стэйт» (19).
19. «Бруклин» (22).
20. «Хьюстон» (17).
21. «Атланта» (20).
22. «Торонто» (21).
23. «Чикаго» (25).
24. «Шарлотт» (23).
25. «Юта» (24).
26. «Портленд» (26).
27. «Мемфис» (27).
28. «Вашингтон» (29).
29. «Сан-Антонио» (28).
30. «Детройт» (30).