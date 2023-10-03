Ларкин, Слукас и Пантер – в Топ-3 по величине зарплаты в Европе (Eurohoops)

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Панатинаикос Партизан Костас Слукас Никола Миротич Томаш Саторански Николо Мелли Торнике Шенгелия Гильермо Эрнангомес Шейн Ларкин Шабазз Напьер Майк Джеймс 1990 Хуан Эрнангомес Кевин Пангос Уилл Клайберн Кевин Пантер Дариус Томпсон Баскетбол

Сайт Eurohoops представил рейтинг с чистыми доходами самых высокооплачиваемых баскетболистов Европы, который в этом году расширен до 14 имен.

На данный момент в общей сложности 14 баскетболистов на континенте получают более 2 миллионов долларов нетто в год.

Самые высокооплачиваемые игроки Европы по версии Eurohoops:

1. Шейн Ларкин, «Анадолу Эфес» – 4 миллиона долларов

2. Костас Слукас, «Панатинаикос», 2,8 миллиона

3. Кевин Пантер, «Партизан», 2,6 миллиона

4. Никола Миротич, «Милан», 2,5 миллиона

5. Дариус Томпсон, «Анадолу Эфес», 2,3 миллиона

6. Уилли Эрнангомес, «Барселона», 2,2 миллиона

7. Торнике Шенгелия, «Виртус», 2,1 миллиона

8. Хуан Эрнангомес, «Панатинаикос», 2,1 миллиона

9. Уилл Клайберн, «Анадолу Эфес», 2 миллиона

10. Майк Джеймс, «Монако», 2 миллиона

11. Николо Мелли, «Милан», 2 миллиона

12. Шабазз Напьер, «Црвена Звезда», 2 миллиона

13. Кевин Пангос, «Милан», 2 миллиона

14. Томас Саторански, «Барселона», 2 миллиона.

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9 комментариев

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Atlichna
Странно, что Фенера нет в списе, есть Дорси, Уилбекен, Нету
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Sonder
Ответ Oleg Olegov
И странно, что нет Реала.
As usual, no player from Real Madrid is on the list, but many of them are around the range of $1,5M net – almost $3M gross including Spanish taxation – and that includes Tavares who on the last year of his contract gets near $1,9M.
+1
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Oleg Olegov
Ну у Эфеса и состав.
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Александр Полыгалов
Мелли 2 млн за что?за то лидер в раздевалке.
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saner-s88
это зарплата минус налоги?
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pelid3
Ответ Oleg Olegov
Ну у Эфеса и состав.
Состав хороший, странно что они Эрдогана подвинули с должности главного тренера...С другой стороны у руля очередной бывший помощник Желько Обрадовича =))
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Oleg Olegov
Ответ Atlichna
Странно, что Фенера нет в списе, есть Дорси, Уилбекен, Нету
И странно, что нет Реала.
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Oleg Olegov
Ответ Sonder
As usual, no player from Real Madrid is on the list, but many of them are around the range of $1,5M net – almost $3M gross including Spanish taxation – and that includes Tavares who on the last year of his contract gets near $1,9M.
А, благодарю.
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mmike
Ответ saner-s88
это зарплата минус налоги?
Да
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