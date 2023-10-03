Сайт Eurohoops представил рейтинг с чистыми доходами самых высокооплачиваемых баскетболистов Европы, который в этом году расширен до 14 имен.

На данный момент в общей сложности 14 баскетболистов на континенте получают более 2 миллионов долларов нетто в год.

Самые высокооплачиваемые игроки Европы по версии Eurohoops:

1. , «Анадолу Эфес» – 4 миллиона долларов

2. , «Панатинаикос», 2,8 миллиона

3. , « », 2,6 миллиона

4. Никола Миротич, «Милан», 2,5 миллиона

5. Дариус Томпсон, «Анадолу Эфес», 2,3 миллиона

6. Уилли Эрнангомес, «Барселона», 2,2 миллиона

7. Торнике Шенгелия, «Виртус», 2,1 миллиона

8. Хуан Эрнангомес, « », 2,1 миллиона

9. Уилл Клайберн, «Анадолу Эфес», 2 миллиона

10. Майк Джеймс, «Монако», 2 миллиона

11. Николо Мелли, «Милан», 2 миллиона

12. Шабазз Напьер, «Црвена Звезда», 2 миллиона

13. Кевин Пангос, «Милан», 2 миллиона

14. Томас Саторански, «Барселона», 2 миллиона.

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