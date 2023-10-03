Ларкин, Слукас и Пантер – в Топ-3 по величине зарплаты в Европе (Eurohoops)
Сайт Eurohoops представил рейтинг с чистыми доходами самых высокооплачиваемых баскетболистов Европы, который в этом году расширен до 14 имен.
На данный момент в общей сложности 14 баскетболистов на континенте получают более 2 миллионов долларов нетто в год.
Самые высокооплачиваемые игроки Европы по версии Eurohoops:
1. Шейн Ларкин, «Анадолу Эфес» – 4 миллиона долларов
2. Костас Слукас, «Панатинаикос», 2,8 миллиона
3. Кевин Пантер, «Партизан», 2,6 миллиона
4. Никола Миротич, «Милан», 2,5 миллиона
5. Дариус Томпсон, «Анадолу Эфес», 2,3 миллиона
6. Уилли Эрнангомес, «Барселона», 2,2 миллиона
7. Торнике Шенгелия, «Виртус», 2,1 миллиона
8. Хуан Эрнангомес, «Панатинаикос», 2,1 миллиона
9. Уилл Клайберн, «Анадолу Эфес», 2 миллиона
10. Майк Джеймс, «Монако», 2 миллиона
11. Николо Мелли, «Милан», 2 миллиона
12. Шабазз Напьер, «Црвена Звезда», 2 миллиона
13. Кевин Пангос, «Милан», 2 миллиона
14. Томас Саторански, «Барселона», 2 миллиона.
Мотовиловым по воде. Кто может стать открытием сезона в Лиге ВТБ?
9 комментариев