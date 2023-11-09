Уилли Эрнангомес о болельщиках «Барселоны»: «Не чувствовал такой поддержки за все восемь лет в НБА»

Центровой «Барселоны» Уилли Эрнангомес признался, что сразу почувствовал разницу в поддержке болельщиков, вернувшись из в Испанию.

«Я очень благодарен за любовь, которую люди дарят мне с первого дня. Например, они говорили о моих штрафных в начале сезона. Помню, как смазал один бросок, и весь «Палау» встал, чтобы поддержать меня, и чтобы я реализовал следующий бросок.

Я не чувствовал такой поддержки за все мои почти восемь лет в НБА. Чувство значимости в «Барсе» и поддержка людей только усиливают мою мотивацию совершенствоваться и приносить титулы этому великому клубу», – сказал испанец.