Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Уилли Эрнангомес – на 1-м месте, далее идут Ларкин и Миротич
Израильское издание Israel Hayom опубликовало неофициальный список самых высокооплачиваемых игроков Евролиги в сезоне-2023/24.
Возглавляет список новобранец «Барселоны» испанец Уилли Эрнангомес, который будет зарабатывать около 4,5 миллиона долларов за сезон. Далее идут Шэйн Ларкин из «Анадолу Эфеса» (4 млн) и Никола Миротич из «Милана» (3,2 млн).
Десятка самых высокооплачиваемых игроков Евролиги:
Уилли Эрнангомес («Барселона») — 4,5 млн евро
Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») — 4 млн
Никола Миротич («Милан») — 3,2 млн
Эди Тавареш («Реал») — 3 млн
Костас Слукас («Панатинакос») — 3 млн
Хуан Эрнангомес («Панатинакос») — 2,5 млн
Скотти Уилбекин («Фенербахче») — 2,4 млн
Дариус Томпсон («Анадолу Эфес») — 2,3 млн
Джабари Паркер («Барселона») — 2 млн
Уилл Клайберн («Анадолу Эфес») — 2 млн
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