Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Уилли Эрнангомес – на 1-м месте, далее идут Ларкин и Миротич

Израильское издание Israel Hayom опубликовало неофициальный список самых высокооплачиваемых игроков в сезоне-2023/24.

Возглавляет список новобранец «Барселоны» испанец Уилли Эрнангомес, который будет зарабатывать около 4,5 миллиона долларов за сезон. Далее идут Шэйн Ларкин из «Анадолу Эфеса» (4 млн) и из «Милана» (3,2 млн).

Десятка самых высокооплачиваемых игроков Евролиги:

Уилли Эрнангомес («Барселона») — 4,5 млн евро

(«Анадолу Эфес») — 4 млн

Никола Миротич («Милан») — 3,2 млн

(«Реал») — 3 млн

Костас Слукас («Панатинакос») — 3 млн

(«Панатинакос») — 2,5 млн

Скотти Уилбекин («Фенербахче») — 2,4 млн

Дариус Томпсон («Анадолу Эфес») — 2,3 млн

Джабари Паркер («Барселона») — 2 млн

Уилл Клайберн («Анадолу Эфес») — 2 млн

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