Уилли Эрнангомес: «Канада – один из фаворитов чемпионата мира»

Центровой сборной Испании Уилли Эрнангомес после поражения от Канады (85:88) и вылета с чемпионата мира заявил, что гордится своей командой.

«Мы боролись на протяжении всего матча и старались не уступать им в физической силе. Но они играли лучше, и мы должны их поздравить. Они одни из фаворитов турнира.

У нас новая и молодая команда. Мы продолжаем играть так, как играли, веселясь и отдавая все силы на площадке. Это, несомненно, будет основой будущего нашей сборной», – сказал Эрнангомес.

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