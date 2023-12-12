«Маккаби Тель-Авив» рассматривает возможность снижения зарплат игрокам

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив чемпионат Израиля Баскетбол

Тель-авивский «Маккаби» представил предложение о частичном снижении зарплат игроков, чтобы справиться с финансовыми последствиями переезда и проведения матчей без зрителей, сообщает BasketNews.

Профсоюз игроков Евролиги оценивает ситуацию, окончательное решение еще не принято.

По информации Walla Sports, «Маккаби» уже проинформировал всех сотрудников клуба, включая администрацию и персонал, о 15-процентном снижении заработной платы. Кроме того, клуб рассматривает возможность дальнейшего сокращения расходов за счет сокращения зарплат игроков.

«Маккаби» сообщил игрокам о намерении активировать пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Пункт вступает в силу, когда контрактные обязательства становятся полностью или частично невыполнимыми по причинам, не зависящим от клуба или игроков, таких как пандемия, меры правительства или другие официальные вмешательства.

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