Евролига. «Жальгирис» – «Монако», «Барселона» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

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В пятницу, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

Литовский «Жальгирис» примет «Монако», испанская «Барселона» сыграет с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Жальгирис Литва  –  Монако Монако
Дата проведения
8 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Бавария Германия
Дата проведения
8 декабря, 22.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
8 декабря, 22.30, «ПалаДоцца»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
8 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
8 декабря, 22.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан Франция  –  Валенсия Испания
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 12-1, Барселона Испания – 9-3, Виртус Италия – 8-4, Монако – 7-5, Баскония Испания – 7-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Партизан Сербия – 7-6, Фенербахче Турция – 6-6, Олимпиакос Греция – 6-6, Бавария Германия – 6-6, Валенсия Испания – 6-6, Панатинаикос Греция – 6-7, Жальгирис Литва – 5-7, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Милан Италия – 4-9, Виллербан Франция – 2-10, Альба Германия – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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