Евролига. «Жальгирис» – «Монако», «Барселона» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
В пятницу, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.
Литовский «Жальгирис» примет «Монако», испанская «Барселона» сыграет с турецким «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 8 декабря, 22.15, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 8 декабря, 22.30, «ПалаДоцца»
- Дата проведения
- 8 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 8 декабря, 22.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Астробаль»
Положение команд: Реал Испания – 12-1, Барселона Испания – 9-3, Виртус Италия – 8-4, Монако – 7-5, Баскония Испания – 7-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Партизан Сербия – 7-6, Фенербахче Турция – 6-6, Олимпиакос Греция – 6-6, Бавария Германия – 6-6, Валенсия Испания – 6-6, Панатинаикос Греция – 6-7, Жальгирис Литва – 5-7, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Милан Италия – 4-9, Виллербан Франция – 2-10, Альба Германия – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.