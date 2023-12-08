Евролига. «Жальгирис» – «Монако», «Барселона» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

В пятницу, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

Литовский «Жальгирис» примет «Монако», испанская «Барселона» сыграет с турецким «Фенербахче».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 12-1, Барселона Испания – 9-3, Виртус Италия – 8-4, – 7-5, Баскония Испания – 7-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Партизан Сербия – 7-6, Фенербахче Турция – 6-6, Олимпиакос Греция – 6-6, Бавария Германия – 6-6, Валенсия Испания – 6-6, Панатинаикос Греция – 6-7, Жальгирис Литва – 5-7, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Милан Италия – 4-9, Виллербан Франция – 2-10, Альба Германия – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.