Евролига. «Фенербахче» – «Реал», «Монако» против «Олимпиакоса», «Партизан» сыграет с «Пао» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Маккаби Тель-Авив Олимпиакос Панатинаикос Партизан Альба Реал Милан Виртус Бавария Монако Баскетбол

Во четверг, 30 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет испанский «Реал», «Монако» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Сербский «Партизан» сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Турция  –  Реал Испания 37:44 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче
Калатес (8), Гудурич (8), Хэйс (3), Пьер (0), Папаяннис (0) – старт; Мадар (7), Уилбекин (6), Мотли (5), Дорси (0), Шанлы (0).
Реал
Кампаццо (19), Дек (6), Серхио Юль (5), Ндиайе (2), Тавареш (2) – старт; Муса (4), Пуарье (4), Родригес (2), Абальде (0), Хезоня (0), Руди Фернандес (0).

Монако Монако  –  Олимпиакос Греция 38:36 (2 четверть)
Дата проведения
30 ноября, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча
Монако
Джеймс (11), Уаттара (7), Диалло (3), Браун (0), Жете (0) – старт; Мотеюнас (6), Окобо (5), Блоссомгейм (5).
Олимпиакос
Кэнан (17), Фалль (6), Уолкап (4), Папаниколау (0), Питерс (0) – старт; Милутинов (2).

Маккаби Тель-Авив Израиль  –  Альба Германия
Дата проведения
30 ноября, 22.05, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Милан Италия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
30 ноября, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Виртус Италия
Дата проведения
30 ноября, 22.30, «BMW Парк»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
30 ноября, 22.45, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 10-0, Барселона Испания – 8-2, Виртус Италия – 7-3, Панатинаикос Греция – 6-4, Олимпиакос Греция – 6-4, Монако – 6-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-5, Баскония Испания – 5-5, Фенербахче Турция – 5-5, Валенсия Испания – 5-5, Анадолу Эфес Турция – 5-5, Милан Италия – 4-6, Партизан Сербия – 4-7, Жальгирис Литва – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Виллербан Франция – 2-8, Альба Германия – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий
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вот бы Итудис сливочных нахлобучил....есть кому с Таварищем/Пуарье толкаться. Ну и что Папаянис, что Шанли могут вытягивать его, а подобное в ЦСКА эффективно работало против Реала....игровой день выше среднего по интересности можно ожидать
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