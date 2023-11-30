Евролига. «Фенербахче» – «Реал», «Монако» против «Олимпиакоса», «Партизан» сыграет с «Пао» и другие матчи
Во четверг, 30 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.
Турецкий «Фенербахче» примет испанский «Реал», «Монако» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Сербский «Партизан» сыграет с греческим «Панатинаикосом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Калатес (8), Гудурич (8), Хэйс (3), Пьер (0), Папаяннис (0) – старт; Мадар (7), Уилбекин (6), Мотли (5), Дорси (0), Шанлы (0).
- Дата проведения
- 30 ноября, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
- Монако
- Джеймс (11), Уаттара (7), Диалло (3), Браун (0), Жете (0) – старт; Мотеюнас (6), Окобо (5), Блоссомгейм (5).
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.05, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.30, «BMW Парк»
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.45, «Штарк Арена»
Положение команд: Реал Испания – 10-0, Барселона Испания – 8-2, Виртус Италия – 7-3, Панатинаикос Греция – 6-4, Олимпиакос Греция – 6-4, Монако – 6-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-5, Баскония Испания – 5-5, Фенербахче Турция – 5-5, Валенсия Испания – 5-5, Анадолу Эфес Турция – 5-5, Милан Италия – 4-6, Партизан Сербия – 4-7, Жальгирис Литва – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Виллербан Франция – 2-8, Альба Германия – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.