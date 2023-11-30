Евролига. «Фенербахче» – «Реал», «Монако» против «Олимпиакоса», «Партизан» сыграет с «Пао» и другие матчи

Во четверг, 30 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет испанский «Реал», «Монако» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Сербский «Партизан» сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 10-0, Барселона Испания – 8-2, Виртус Италия – 7-3, Панатинаикос Греция – 6-4, Олимпиакос Греция – 6-4, – 6-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-5, Баскония Испания – 5-5, Фенербахче Турция – 5-5, Валенсия Испания – 5-5, Анадолу Эфес Турция – 5-5, Милан Италия – 4-6, Партизан Сербия – 4-7, Жальгирис Литва – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Виллербан Франция – 2-8, Альба Германия – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.