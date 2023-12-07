Кевин Пантер и Уэйд Болдуин – кандидаты на выступление за сборную Боснии и Герцеговины

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Партизан сборная Боснии и Герцеговины Адриатическая лига Уэйд Болдуин Тарик Биберович Кевин Пантер Лука Гарза Баскетбол

Федерация баскетбола Боснии и Герцеговины пытается натурализовать звездного игрока, пишет sportsport.ba.

По информации газеты, Кевин Пантер из «Партизана» и Уэйд Болдуин из «Маккаби Тель-Авив» – кандидаты, и других вариантов у Федерации пока нет.

Бигмэн «Миннесоты» Лука Гарза прошлым летом впервые в своей карьере сыграл за сборную Боснии и Герцеговины, но в качестве натурализованного игрока. Поскольку его мать – боснийка, Гарза теперь должен получить необходимые документы, освободить место для иностранного игрока, отмечает sporsport.ba.

Кроме того, федерация работает над оформлением документов для Тарика Биберовича, который родился в Боснии и Герцеговине, но имеет турецкое гражданство.

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