Евролига. «Виртус» – «Барселона», «Баскония» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

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В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Итальянский «Виртус» примет испанскую «Барселону», испанская «Баскония» сыграет с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ Виллербан Франция  –  Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
6 декабря, 22.15, «Астробаль»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Барселона Испания
Дата проведения
6 декабря, 22.30, «ПалаДоцца»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
6 декабря, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
6 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 11-1, Барселона Испания – 9-2, Монако – 7-5, Виртус Италия – 7-4, Баскония Испания – 6-5, Фенербахче Турция – 6-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-5, Панатинаикос Греция – 6-6, Олимпиакос Греция – 6-6, Анадолу Эфес Турция – 6-6, Партизан Сербия – 6-6, Бавария Германия – 6-6, Валенсия Испания – 5-6, Жальгирис Литва – 5-7, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Милан Италия – 4-8, Виллербан Франция – 2-9, Альба Германия – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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