Финал внутрисезонного турнира НБА посмотрели 4,6 миллиона телезрителей

Победа «Лейкерс» над «Индианой» в финале внутрисезонного турнира привлекла 4,6 миллиона зрителей на канале ABC/ESPN2.

Это самый высокий показатель для матча, не связанного с плей-офф и Рождеством, с 2018 года.

По данным ABC, аудитория финала внутрисезонного турнира также выросла на 64 процента по сравнению с субботним прайм-таймом НБА в прошлом сезоне.

Сообщается, что заинтересована в продаже внутрисезонного турнира стриминговой компании.