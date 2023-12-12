Финал внутрисезонного турнира НБА посмотрели 4,6 миллиона телезрителей
Победа «Лейкерс» над «Индианой» в финале внутрисезонного турнира привлекла 4,6 миллиона зрителей на канале ABC/ESPN2.
Это самый высокий показатель для матча, не связанного с плей-офф и Рождеством, с 2018 года.
По данным ABC, аудитория финала внутрисезонного турнира также выросла на 64 процента по сравнению с субботним прайм-таймом НБА в прошлом сезоне.
Сообщается, что НБА заинтересована в продаже внутрисезонного турнира стриминговой компании.