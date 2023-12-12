Финал внутрисезонного турнира НБА посмотрели 4,6 миллиона телезрителей

Теги НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Победа «Лейкерс» над «Индианой» в финале внутрисезонного турнира привлекла 4,6 миллиона зрителей на канале ABC/ESPN2.

Это самый высокий показатель для матча, не связанного с плей-офф и Рождеством, с 2018 года.

По данным ABC, аудитория финала внутрисезонного турнира также выросла на 64 процента по сравнению с субботним прайм-таймом НБА в прошлом сезоне.

Сообщается, что НБА заинтересована в продаже внутрисезонного турнира стриминговой компании.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не зря лже-тайм-аут ЛеБрону дали
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий