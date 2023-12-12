Джефф Тиг о Майкле Джордане в турнире в Лас-Вегасе: «Его глаза были бы налиты кровью, но он все равно набрал бы 58 очков»

Теги Майкл Джордан НБА Деннис Родман Джефф Тиг Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Джефф Тиг представил, что было бы, если бы легенды «Буллс» Майкл Джордан и Деннис Родман играли бы во внутрисезонном турнире в Лас-Вегасе.

«Джордан в Вегасе? Его глаза были бы налиты кровью, но он все равно набрал бы 58 очков.

Джордан и Родман в Вегасе – это было бы сумасшествием. Майк играл бы в казино и пил всю ночь. Деннис – я даже не знаю, что бы он делал», – сказал Тиг.

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1 комментарий
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Майкл вообще не промахивался. Я сам нарезки видел.
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