Джефф Тиг о Майкле Джордане в турнире в Лас-Вегасе: «Его глаза были бы налиты кровью, но он все равно набрал бы 58 очков»
Бывший игрок НБА Джефф Тиг представил, что было бы, если бы легенды «Буллс» Майкл Джордан и Деннис Родман играли бы во внутрисезонном турнире в Лас-Вегасе.
«Джордан в Вегасе? Его глаза были бы налиты кровью, но он все равно набрал бы 58 очков.
Джордан и Родман в Вегасе – это было бы сумасшествием. Майк играл бы в казино и пил всю ночь. Деннис – я даже не знаю, что бы он делал», – сказал Тиг.