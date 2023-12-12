Джефф Тиг о Майкле Джордане в турнире в Лас-Вегасе: «Его глаза были бы налиты кровью, но он все равно набрал бы 58 очков»

Бывший игрок НБА Джефф Тиг представил, что было бы, если бы легенды «Буллс» и играли бы во внутрисезонном турнире в Лас-Вегасе.

«Джордан в Вегасе? Его глаза были бы налиты кровью, но он все равно набрал бы 58 очков.

Джордан и Родман в Вегасе – это было бы сумасшествием. Майк играл бы в казино и пил всю ночь. Деннис – я даже не знаю, что бы он делал», – сказал Тиг.