В НБА обсуждают вариант, при котором победитель внутрисезонного турнира получит как минимум место в плей-ин

рассматривает способы дополнительного поощрения победителя нового внутрисезонного турнира.

В лиге обсуждают вариант, при котором победитель внутрисезонного турнира автоматически получит как минимум 7-е место в конференции, что означает участие в плей-ин и оба матча на домашней площадке.

«Хотя место в шестерке лучших представляется как слишком большая привилегия, одна идея все же имела большую поддержку. Она заключалась в том, чтобы гарантировать победителю турнира как минимум седьмое место, а это означало бы, что такой команде необходимо взять две домашние игры, чтобы пробиться в плей-офф», – информирует инсайдер ESPN Тим Бонтемпс.