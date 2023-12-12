В НБА обсуждают вариант, при котором победитель внутрисезонного турнира получит как минимум место в плей-ин

Теги НБА НБА плей-офф НБА плей-ин Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

НБА рассматривает способы дополнительного поощрения победителя нового внутрисезонного турнира.

В лиге обсуждают вариант, при котором победитель внутрисезонного турнира автоматически получит как минимум 7-е место в конференции, что означает участие в плей-ин и оба матча на домашней площадке.

«Хотя место в шестерке лучших представляется как слишком большая привилегия, одна идея все же имела большую поддержку. Она заключалась в том, чтобы гарантировать победителю турнира как минимум седьмое место, а это означало бы, что такой команде необходимо взять две домашние игры, чтобы пробиться в плей-офф», – информирует инсайдер ESPN Тим Бонтемпс.

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17 комментариев
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Ответ Bergkamp007
В плей-ин более логично, чем в плей-офф
Ничего логичного в этом нет, выходит, что можно напрячься в первой половине сезона, выиграть турнир, а потом до конца регулярки танковать?
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Игроки уже с жиру бесятся. Получают миллионы, играть не хотят в регулярке. Сделали плей ин, тоже мало. Вот вам внутрисезонный турнир и пол ляма за победу, тоже маловато. Представьте, что вы на работе так себя будете вести, а начальник будет вокруг вас бегать и пытаться заинтересовать, чтобы вы свой договор отрабатывали.
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Думаю, можно победителей сразу в зал славы включать...

Ну и чемпионские кольца по любому сделать надо с парадом!
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Возможность участвовать в лотереи драфта было бы неплохо
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Фигня какая-та.
Логичнее клуб наградить допонительным пиком 1-го раунда.
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Надо все-таки пик давать. Команда-победитель получает пик первого раунда на ближайший драфт, с 11 по 31, номер места разыгрывается в случайном порядке. 1-10 жирно слишком, а так очень даже ничего стимул именно для команды.
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Эта затея с плей-инн, лишний раз показывает, что турнир этот ни к чему. Вся его суть, перекрасить паркет на арене, да добавить кэша победителям.
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А если в команде есть игрок LGBTQIAPP+ ,то сразу в плей-офф.....Понято что просто сарказм...Но, лет через десять кто знает....
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Ответ boller_73
Игроки уже с жиру бесятся. Получают миллионы, играть не хотят в регулярке. Сделали плей ин, тоже мало. Вот вам внутрисезонный турнир и пол ляма за победу, тоже маловато. Представьте, что вы на работе так себя будете вести, а начальник будет вокруг вас бегать и пытаться заинтересовать, чтобы вы свой договор отрабатывали.
Представил и кайфанул
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Ответ boller_73
Игроки уже с жиру бесятся. Получают миллионы, играть не хотят в регулярке. Сделали плей ин, тоже мало. Вот вам внутрисезонный турнир и пол ляма за победу, тоже маловато. Представьте, что вы на работе так себя будете вести, а начальник будет вокруг вас бегать и пытаться заинтересовать, чтобы вы свой договор отрабатывали.
Не совсем понятно, что вас напрягает! Игроки, как и владельцы, и ассоциация вполне удовлетворены нынешним положением дел. Всех все устраивает! Игроки выторговали уникальные условия за свои уникальные скилы, владельцы и ассоциация на них зарабатывают. При этом все в рамках рыночных отношения, никто никого не принуждает, никаких шейхов или дотаций федераций, или выделений из бюджета. Большинство болельщиков тоже довольны, готовы платить безумные деньги за это шоу!
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