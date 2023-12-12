Трэй Янг о победе «Лейкерс» во внутрисезонном турнире: «Для лиги всегда хорошо, когда они становятся чемпионами»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг считает, что победа «Лейкерс» в первом внутрисезонном турнире полезна с точки зрения его продвижения и привлечения внимания.
«Для лиги всегда хорошо, когда «Лейкерс» становятся чемпионами, это узнаваемый бренд. Их победа в первом внутрисезонном турнире полезна с точки зрения соревновательного духа. Было заметно, что напряжение и уровень борьбы в обычных матчах регулярки и турнире отличаются.
Лига хорошо поработала, задав правильное настроение, заинтересовав людей», – заявил Янг.