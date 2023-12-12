Трэй Янг о победе «Лейкерс» во внутрисезонном турнире: «Для лиги всегда хорошо, когда они становятся чемпионами»

Теги Атланта Лейкерс НБА Трэй Янг Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг считает, что победа «Лейкерс» в первом внутрисезонном турнире полезна с точки зрения его продвижения и привлечения внимания.

«Для лиги всегда хорошо, когда «Лейкерс» становятся чемпионами, это узнаваемый бренд. Их победа в первом внутрисезонном турнире полезна с точки зрения соревновательного духа. Было заметно, что напряжение и уровень борьбы в обычных матчах регулярки и турнире отличаются.

Лига хорошо поработала, задав правильное настроение, заинтересовав людей», – заявил Янг.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
зависть - она такая
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий