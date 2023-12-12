Легкий форвард « » рассказал о пожеланиях молодых игроков команды перед финалом внутрисезонного турнира с «Индианой».

Каждый игрок в составе «Лейкерс» получит за победу по 500 тысяч долларов (150 тысяч для баскетболистов на двустороннем контракте).

«Когда мы получим призовые за победу? Честно говоря, до сих пор не знаю. Кто-то сказал тут, что крайний срок – 15 января, но я не знаю.

Молодые парни перед финалом все ходили и говорили: «Пожалуйста, выиграйте, пожалуйста, выиграйте».

Парни на двусторонних контрактах такие: «Эй, это матч на 150 тысяч долларов для нас, вы должны выиграть», – рассказал Ривз.