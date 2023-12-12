Остин Ривз о призовых внутрисезонного турнира: «Молодые перед финалом все говорили: «Пожалуйста, выиграйте»

Теги Индиана Лейкерс НБА Остин Ривз Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз рассказал о пожеланиях молодых игроков команды перед финалом внутрисезонного турнира с «Индианой».

Каждый игрок в составе «Лейкерс» получит за победу по 500 тысяч долларов (150 тысяч для баскетболистов на двустороннем контракте).

«Когда мы получим призовые за победу? Честно говоря, до сих пор не знаю. Кто-то сказал тут, что крайний срок – 15 января, но я не знаю.

Молодые парни перед финалом все ходили и говорили: «Пожалуйста, выиграйте, пожалуйста, выиграйте».

Парни на двусторонних контрактах такие: «Эй, это матч на 150 тысяч долларов для нас, вы должны выиграть», – рассказал Ривз.

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4 комментария
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"Все МОЛОДЫЕ ребята бегали вокруг нас и просили пожалуйста выиграйте"...Ну Ося то, капец, какой ветеран!
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Ответ boller_73
Для Леброна с Дэвисом это было как отдать детям сдачу монетками с магазина
А для парней на двусоторнках это больше годового дохода
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https://yandex.ru/video/preview/15348882203822845928
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Для Леброна с Дэвисом это было как отдать детям сдачу монетками с магазина
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