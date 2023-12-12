Генеральный секретарь Федерации баскетбола Беларуси о «Минске»: «Либо увеличивать бюджет в два раза, либо заявляться в лигу на класс ниже»

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Беларуси Анастасия Маринина раскритиковала выступление « » в лиге ВТБ.

«Как сказал Максим Рыженков, к сожалению, каждый матч команды «Минск» – это удар по имиджу белорусского баскетбола. Безусловно, нам хочется побед. И мы видим, что и спортсмены, и тренеры делают все возможное. Но, к сожалению, на сегодняшний день класс игроков, которые имеются в ростере команды «Минск», сильно уступает классу игроков остальных команд из Лиги ВТБ.

С этим нужно что-то делать. На следующей неделе состоится большое совещание. Мы постоянно находимся на связи с руководством Лиги ВТБ, которых также не устраивает такое положение клуба. И тут надо понимать: либо увеличивать бюджет в два раза, чтобы была возможность привлечь и наших игроков, а наши топ-10 баскетболистов не играют в клубе «Минск», потому что имеют более высокие предложения по зарплате, либо мы заявляемся в лигу на класс ниже – это российские Суперлига 1 и молодежная Лига ВТБ. Нам решение будет необходимо принять к маю», — сказала Маринина в эфире программы «Спорттаймер» на телеканале СТВ.

«Минск» начал сезон Лиги ВТБ с 16 поражений подряд.