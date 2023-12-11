Единая лига ВТБ. УНИКС в гостях сыграет с «Астаной», «Самара» – «Руна», «Минск» – «Енисей»
В понедельник, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Казанский УНИКС в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», красноярский «Енисей» – с белорусским «Минском».
«Самара» примет московскую «Руну».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 11 декабря, 18.30, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 11 декабря, 19.00, «Falcon Club»
Положение команд: ЦСКА – 15-1, УНИКС – 10-4, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 10-6, Енисей – 9-6, Руна – 8-7, Парма – 8-8, Уралмаш – 8-8, Самара – 7-8, Астана – 7-8, Автодор – 6-10, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-11, Минск – 0-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.