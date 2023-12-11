Единая лига ВТБ. УНИКС в гостях сыграет с «Астаной», «Самара» – «Руна», «Минск» – «Енисей»

Теги результаты УНИКС Енисей Минск Единая лига ВТБ Астана Самара Руна Баскетбол

В понедельник, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Казанский УНИКС в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», красноярский «Енисей» – с белорусским «Минском».

«Самара» примет московскую «Руну».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – УНИКС
Дата проведения
11 декабря, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Самара – Руна
Дата проведения
11 декабря, 18.30, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Минск – Енисей
Дата проведения
11 декабря, 19.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 15-1, УНИКС – 10-4, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 10-6, Енисей – 9-6, Руна – 8-7, Парма – 8-8, Уралмаш – 8-8, Самара – 7-8, Астана – 7-8, Автодор – 6-10, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-11, Минск – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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