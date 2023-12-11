Единая лига ВТБ. УНИКС в гостях сыграет с «Астаной», «Самара» – «Руна», «Минск» – «Енисей»

В понедельник, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут три матча.

Казанский УНИКС в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», красноярский «Енисей» – с белорусским « ».

«Самара» примет московскую «Руну».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-1, УНИКС – 10-4, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 10-6, – 9-6, – 8-7, Парма – 8-8, Уралмаш – 8-8, Самара – 7-8, – 7-8, Автодор – 6-10, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-11, Минск – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.